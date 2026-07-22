William Shatner, actor de “Viaje a las Estrellas”, y su hija revelan que recibieron diagnóstico de cáncer en fase 4

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William Shatner actor de “Viaje a las Estrellas”.

William Shatner, protagonista de la serie “Viaje a las Estrellas“, compartió que tanto él como su hija menor, Melanie Shatner Gretsch, recibieron diagnósticos de cáncer en fase IV con menos de un año de diferencia.

“Recuerdo vívidamente haber pensado: ‘No tengo fuerzas para cuidarme y perder a mi padre al mismo tiempo’”, contó Melanie a People.

Primero fue la hija de William Shatner quien se enfrentó al cáncer

Melanie, de 61 años, explicó que en julio de 2022 detectó un pequeño bulto debajo del pecho. Posteriormente, los estudios confirmaron un cáncer de mama en etapa avanzada que ya se había extendido a los ganglios linfáticos del tórax.

Durante el siguiente año, la hija del actor recibió quimioterapia, una doble mastectomía y 30 sesiones de radioterapia.

El actor también fue diagnosticado con un cáncer avanzado

Cuando Melanie se encontraba en la recta final de su tratamiento, un bulto apareció en la mejilla de su padre.

“Es la glándula salival. Está obstruida. Solo tienes que masajearla”, fue el primer diagnóstico que recibió Shatner.

La masa siguió creciendo, y un mes después, mientras montaban a caballo, le pidió su opinión a un amigo cirujano plástico.

“Me dijo con cariño: ’Más te vale que te lo quiten”’, contó el actor.

Los médicos le diagnosticaron un melanoma maligno en fase IV que ya se había propagado a los pulmones y al cerebro.

William Shatner fue sometido a una cirugía para retirar el tumor y posteriormente recibió dos años de inmunoterapia.

El actor también destacó la atención médica que ambos recibieron: “Conseguimos a los médicos perfectos para su cáncer y para mi cáncer”, afirmó al referirse al tratamiento que permitió controlar ambas enfermedades.