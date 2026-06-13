Steven Spielberg vuelve a los OVNIS con “El día de la revelación”, su nueva película

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Esta noche en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, habló sobre el estreno de “El día de la revelación”, la nueva película de Steven Spielberg, con la que el director regresa a uno de los temas más recurrentes de su carrera: los extraterrestres y el fenómeno OVNI. La cinta ya se encuentra disponible en salas de cine de México y otros países.

A lo largo de casi cinco décadas, Spielberg ha explorado distintas visiones sobre la posible existencia de vida fuera de la Tierra, desde historias de amistad hasta relatos de invasiones y secretos gubernamentales.

Steven Spielberg y su historia con los extraterrestres

La relación del cineasta con este tema comenzó en 1977 con “Encuentros cercanos del tercer tipo”, una película que muestra cómo varias personas quedan conectadas por encuentros con objetos voladores no identificados.

Años después llegó “E.T., el extraterrestre”, considerada una de las películas más exitosas de los años 80. La historia sigue la amistad entre un niño y un visitante de otro mundo que busca regresar a casa.

En 2005, Spielberg presentó “La guerra de los mundos”, adaptación de la novela de H. G. Wells. La cinta muestra una invasión extraterrestre que obliga a una familia a luchar por sobrevivir en medio del caos.

Para el año 2007, el cineasta presenta “Indiana Jones y el reino de la calavera”. En Sudamérica, el arqueólogo más famoso del cine encuentra una civilización extraterrestre,

“El día de la revelación” retoma el fenómeno OVNI

La nueva película reúne a varios personajes vinculados con el fenómeno OVNI, entre ellos una presentadora de televisión, un hombre relacionado con información clasificada y el dueño de una corporación que oculta secretos.

Según la descripción presentada durante la entrevista, la historia gira en torno a una carrera contra el tiempo para revelar información sobre la posible presencia de extraterrestres en la Tierra.

El argumento también aborda el acceso a la información y el debate sobre los datos que gobiernos o instituciones mantienen bajo reserva.

Spielberg regresa al género cerca de los 80 años

“El día de la revelación” llega después de “Los Fabelman”, película con la que el director exploró aspectos autobiográficos de su vida.

Con este nuevo estreno, Steven Spielberg vuelve a uno de los géneros que más ha marcado su trayectoria cinematográfica y que lo ha acompañado desde finales de la década de 1970.

La película ya puede verse en cines de México y forma parte de los estrenos internacionales de la temporada.

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