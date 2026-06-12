Periodista Montserrat Gómez denuncia acoso durante cobertura del Mundial 2026

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Foto: Getty Images/Cuartoscuro

La periodista Montserrat Gómez denunció haber sido víctima de acoso mientras realizaba una transmisión en vivo tras el triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026.

A través de redes sociales, la comunicadora compartió un video del hecho que ocurrió en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (también llamado Estadio Azteca).

Video: acosan a periodista en transmisión en vivo del Mundial 2026

El video muestra a Montserrat Gómez transmitiendo desde el exterior del estadio, vestida con un corsé verde con aplicaciones brillantes y pantalón de mezclilla; la periodista se encontraba relatando a la cámara la alegría de los seguidores tras el resultado cuando un hombre, con una playera negra de la Selección Mexicana, se aproximó por la espalda y la abrazó de forma inesperada.

La acción ocurrió en pleno enlace, interrumpiendo momentáneamente su reporte y provocando una reacción de sorpresa por parte de la comunicadora.

Más tarde, la reportera explicó que no quería que el episodio opacara una jornada que había esperado durante años y para la que, aseguró, trabajó con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, consideró importante visibilizar lo ocurrido al señalar que se trata de una situación que muchas mujeres siguen enfrentando en espacios públicos.

“Para él simplemente fue un acto gracioso, pero para mí fue una falta de respeto como profesional y sobre todo como mujer”. Montserrat Gómez, periodista

La publicación generó una intensa discusión entre usuarios; mientras numerosos internautas respaldaron a la comunicadora y condenaron cualquier contacto físico sin consentimiento, otros consideraron que el aficionado únicamente intentó compartir la emoción del momento mediante un abrazo, algo que calificaron como común en eventos deportivos de gran magnitud.

¿Quién es Montserrat Gómez, periodista que denunció ser acosada en Mundial?

Montserrat Gómez es una periodista deportiva digital que ha ganado presencia en redes sociales gracias a sus coberturas de futbol y otros eventos deportivos. Aunque suele colaborar con Exa FM en distintos contenidos relacionados con el deporte, gran parte de su trabajo lo desarrolla de manera independiente, realizando reportajes, entrevistas y transmisiones desde estadios y zonas de aficionados.

A través de sus plataformas digitales, donde cuenta con 50 mil seguidores, la comunicadora comparte contenido enfocado principalmente en el futbol mexicano e internacional, incluyendo partidos de la Liga MX, encuentros de la Selección Mexicana y torneos de relevancia mundial.

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