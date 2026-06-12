Karely Ruiz exhibe a presunta hater que rompe en llanto tras recibir ataques en redes

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Karely Ruiz enciende polémica con una hater. Foto: Cuartoscuro

Karely Ruiz protagonizó un enfrentamiento en redes sociales con una usuaria que presuntamente la criticó por su físico, algo que comenzó como una respuesta de la modelo de OnlyFans ante los comentarios negativos.

Todo comenzó este jueves 11 de junio, cuando la influencer advirtió que comenzaría a exhibir a algunas mujeres que constantemente hacen comentarios sobre su cuerpo y sus cambios físicos.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido señaló que respondería a quienes la atacan y cuestionó por qué ella no podía defenderse de la misma manera.

“Ya las voy a funar a todas para que las sigan jajaja, pero aprovechen, hagan feria. Funadas con dinero. Que no debo pagar con la misma moneda, jaja, dicen. Wey, solo es para curarla un rato, así como ellas critican. ¿por qué yo no puedo? Jajajajaja Si ya me conocen, no voy a dejar de tener fans por eso ¿O si?”, escribió en Facebook.

Aunque en un inicio no dio más detalles, horas después, la influencer habría compartido algunos perfiles de presuntas haters a través de su canal de difusión.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de una mujer que, según Karely, recibió miles de nuevos seguidores luego de ser señalada en redes.

La regiomontana explicó que su intención era hacer reflexionar a quienes critican cuerpos ajenos y aseguró que no le parecía justo que las personas pudieran atacarla públicamente sin consecuencias.

“No es que me ofenda que me digan que mis patas no son de esa mesa alch (sic) jaja siempre me lo dicen , ya sé que tengo piernas de pollo”, comentó.

Presunta hater de Karely Ruiz rompe en llanto tras ataques

Después de ser exhibida, una usuaria publicó un video donde confirmó que había hecho un comentario sobre una publicación de Karely Ruiz y aseguró que recibió mensajes de odio tras la exposición.

Entre lágrimas, la mujer explicó que los ataques también llegaron hacia su familia y señaló que la situación escaló demasiado.

“He recibido mensajes de odio, de desprecio hacia mi persona y no es justo. Ella es una figura pública e hizo que me dijeran cosas de odio”, declaró.

La mujer aseguró que, aunque reconoció que quizá no debió comentar sobre el físico de la influencer, consideró injusto que sus hijos y familiares fueran involucrados.

Así respondió Karely Ruiz a la polémica

Luego de que el video se viralizara, Karely Ruiz volvió a pronunciarse y aseguró que no pidió a sus seguidores atacar a la mujer ni a su familia.

“Que no me venga a culpar del hate que le está llegando porque eso le pasa por meterse conmigo”, escribió.

Sin embargo, también pidió detener los ataques hacia los familiares de la usuaria y sus hijos.

“Jamás mandaría a mis fans atacar a su familia o sus hijos. Eso tampoco es justo”, afirmó.

La situación generó opiniones divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios apoyaron la postura de Karely al defenderse de las críticas, otros señalaron que existe una diferencia entre responder a un comentario y exponer a una persona ante millones de seguidores.

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