“Dai Dai” supera a “Waka Waka” y es elegida la mejor canción de los Mundiales

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La colombiana se corona. Foto: AFP

Shakira se coronó como la artista con la mejor lírica deportiva; y es que de acuerdo con Billboard “Dai Dai”, tema que interpreta junto a Burna Boy fue elegido por los aficionados como la mejor canción mundialista de todos los tiempos.

De acuerdo con una encuesta realizada por la revista entre sus lectores, el himno oficial del Mundial 2026 obtuvo más del 31% de los votos y se colocó en el primer lugar de una lista que reunió las canciones oficiales lanzadas por la FIFA desde Italia 1990 hasta la actualidad.

Shakira domina el ranking de canciones mundialistas

El resultado llamó la atención porque “Dai Dai” logró superar a otro de los temas más emblemáticos de la historia de los Mundiales: “Waka Waka (This Time for Africa)”, canción que Shakira grabó junto a Freshlyground para Sudáfrica 2010 y que obtuvo más del 26% de las preferencias.

Según Billboard, la cantante colombiana consiguió algo poco común en la votación, ya que ocupó los dos primeros lugares gracias a dos generaciones distintas de himnos futboleros.

Lanzada en mayo de este año, “Dai Dai” mezcla afrobeats, dance-pop, reggaetón y sonidos globales para transmitir un mensaje de unión y superación inspirado en el espíritu de la justa del balompié. Además, la letra incluye referencias a algunas de las máximas figuras de la historia del futbol como Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká y Lionel Messi.

En el tercer puesto apareció otro clásico de los Mundiales: “Cup of Life (La Copa de la Vida)” de Ricky Martin, canción oficial de Francia 1998 que obtuvo cerca del 25% de los votos.

¿Cuáles son las canciones más populares de los Mundiales según Billboard?

“Dai Dai” (2026) — Shakira y Burna Boy — 31.28% “Waka Waka (This Time for Africa)” (2010) — Shakira y Freshlyground — 26.65% “Cup of Life (La Copa de la Vida)” (1998) — Ricky Martin — 24.73% “Ole Ola (We Are One)” (2014) — Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte — 8.01% “The Time of Our Lives” (2006) — Il Divo y Toni Braxton — 3.96% “Hayya Hayya (Better Together)” (2022) — Trinidad Cardona, Davido y Aisha — 1.88% “Boom” (2002) — Anastacia — 1.63% “Un’estate italiana (To Be Number One)” (1990) — Edoardo Bennato y Gianna Nannini — 1.42% “Live It Up” (2018) — Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi — 0.26% “Gloryland” (1994) — Daryl Hall — 0.18%

La encuesta de Billboard también mostró el cariño que los aficionados mantienen por otros himnos recientes de la FIFA. Entre ellos destacaron “Ole Ola (We Are One)”, interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte para Brasil 2014, así como “The Time of Our Lives”, de Il Divo y Tony Braxton.

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