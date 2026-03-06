Ryan Gosling visitará CDMX para presentar el filme “Proyecto Fin del Mundo”; ve cuándo

GENERANDO AUDIO...

El filme fue dirigido por Phil Lord y Christopher Miller. Foto: AFP/Archivo

Ryan Gosling visitará la Ciudad de México (CDMX) para presentar su próxima película “Proyecto Fin del Mundo”, cuyo estreno está programado para el próximo 19 de marzo de 2026.

Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, e inspirada en la novela de Andy Weir, la cinta de aventuras y ciencia ficción se perfila como uno de los blockbusters en el arranque de la primavera de este año.

¿Cuándo será la visita de Ryan Gosling a CDMX?

A través de un video, compartido en las cuentas de redes sociales de Sony Pictures México, el actor canadiense anunció su visita a la capital de nuestro país.

La cita será el próximo viernes 13 de marzo como el mismo Ryan Gosling adelantó, además de que estará acompañado por los directores Phil Lord y Christopher Miller para presentar “Proyecto Fin del Mundo”.

“¡Hola, México! Soy Ryan Gosling. Estoy muy emocionado de viajar a la Ciudad de México el 13 de marzo junto a los directores, Phil Lord y Chris Miller, para compartir con ustedes nuestra nueva película ‘Proyecto Fin del Mundo’.” Ryan Gosling

“Es un viaje épico, emotivo y visualmente espectacular. Es una experiencia cinematográfica verdaderamente especial, hecha para la pantalla más grande. ¡Así que nos vemos en México!”, resaltó el protagonista del filme.

Aunque ya hay fecha para la visita de Ryan Gosling a CDMX, aún no se han dado a conocer el lugar ni los horarios del evento, por lo que se recomienda estar atentos a las próximas actualizaciones.

¿De qué trata “Proyecto Fin del Mundo”?

La historia gira alrededor del profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling), quien se despierta en una nave espacial, a años luz de casa, sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol.

Por lo tanto, deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo en la Tierra de la extinción, pero una amistad inesperada hará que no tenga que hacerlo solo.

Con guion de Drew Goddard, además de Ryan Gosling, la cinta cuenta con las actuaciones de Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung y Milana Vayntrub.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento