Stray Kids anuncia nuevo álbum y tour en 2026: ¿vendrán a México?

GENERANDO AUDIO...

Stray Kids tiene un 2026 lleno de planes. Foto: Getty Images

El grupo de K-pop Stray Kids confirmó que 2026 será un año con muchos planes, pues no solo revelaron que tendrán un nuevo álbum, sino también un tour. Ante dicho anuncio, diversas kpopers mexicanas se han cuestionado si los idols vendrán a tierras mexas.

El anuncio se dio a conocer a través de su tradicional video anual “STEP OUT 2026”, lanzado a la medianoche (hora local/año nuevo coreano), en el que la banda repasa sus logros de 2025 y adelanta lo que viene para el próximo año.

¿Qué se sabe del tour y el nuevo album de Stray Kids?

De acuerdo con lo compartido por el grupo, sus actividades para el próximo año incluirán:

Un nuevo álbum , del cual aún no se conoce título ni fecha de lanzamiento

, del cual aún no se conoce título ni fecha de lanzamiento Una nueva gira

Reuniones con fans

Participación en festivales internacionales, entre ellos Rock in Rio (lo cual abre la posibilidad para México según sus fans), programado para septiembre

Aunque no se revelaron fechas ni sedes específicas del tour, de acuerdo con el video, Stray Kids tendrá una agenda intensa en 2026, lo que de inmediato despertó la emoción de sus fans, conocidos como STAY, quienes hicieron tendencia varios hashtags relacionados con el anuncio en redes sociales.

Sobre si vendrán a México, por ahora, no se ha confirmado si la República Mexicana estará incluido en la gira de 2026.

Este anuncio llega tras un 2025 donde Stray Kids registró altas cifras de streaming, se posicionaron entre los artistas de K-pop más escuchados a nivel global en Spotify y consolidaron su popularidad con la gira mundial DominATE.

Sobre el álbum, el líder de la banda, Bang Chan, señaló en declaraciones a medios locales, que los integrantes ya se encuentran trabajando en nueva música y que su prioridad sigue siendo la creatividad y la conexión con sus seguidores.

Finalmente, JYP Entertainment informó que más detalles se darán a conocer en los próximos meses a través de los canales oficiales de Stray Kids, conforme avancen los preparativos para sus actividades en 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.