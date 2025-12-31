MGMT, Arca, Kavinsky y Mariana Bo en Reforma: qué debes saber si vas a la Fiesta Electrónica de Año Nuevo
Si tu plan para despedir el 2025 es música, fiesta y bailar hasta la madrugada, Paseo de la Reforma será el punto de encuentro con la Fiesta Electrónica.
La avenida más emblemática de la Ciudad de México (CDMX) se alista para recibir el Año Nuevo con lo que promete ser un megaevento que convertirá el corazón de la capital en una pista de baile al aire libre.
Si ya te viste en el rave, en Unotv.com te contamos qué debes saber del evento y así, recibas 2026 con toda la actitud.
Ocho escenarios a lo largo de Paseo de la Reforma
La Fiesta Electrónica contará con ocho escenarios distribuidos desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta la glorieta del Ahuehuete.
En cada punto habrá equipos de sonido, iluminación y estructuras técnicas para ofrecer un espectáculo visual y sonoro de alto nivel.
Los conciertos comenzarán a partir de las 18:00 horas del miércoles 31 de diciembre y se extenderán hasta las 02:00 horas del jueves 1 de enero de 2026.
¿Qué DJs se presentarán en la Fiesta Electrónica en Paseo de la Reforma?
La celebración, como anunciaron las autoridades capitalinas, cuenta con DJs de talla internacional y nacional:
- MGMT DJ Set
- Arca DJ Set
- Kavinsky
- Mariana Bo
- 3BallMTY
- Vel
- Ramiro Puente
- Jehnny Beth
Cabe mencionar que el acceso al evento es gratis y para todas las edades, por lo que se recomienda llegar con anticipación y viajar en transporte público.
Operativo de seguridad para la fiesta de Año Nuevo
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un operativo en la zona del Ángel de la Independencia y sobre Paseo de la Reforma.
El dispositivo contará con mil 360 policías, 288 vehículos oficiales, 15 motocicletas, una ambulancia del ERUM, un dron de la Unidad de Inteligencia Aérea “Águila” y un helicóptero de los Cóndores.
Cierres viales y alternativas viales
Debido a la Fiesta electrónica, los carriles centrales de Paseo de la Reforma permanecerán cerrados desde la Diana Cazadora hasta la glorieta del Ahuehuete.
Las autoridades recomiendan utilizar las siguientes alternativas viales:
- Al norte: Circuito Interior, Lieja, avenida de los Insurgentes, Eje Central Lázaro Cárdenas
- Al sur: Circuito Interior, Eje 3 Poniente Río Misisipi, avenida de los Insurgentes, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc
- Al oriente: Eje 1 Norte Rayón, avenida Chapultepec, Circuito Interior, Rivera de San Cosme
- Al poniente: Eje 2 Norte Manuel González, avenida Chapultepec y Antonio Caso
¿Habrá venta de alcohol?
Por la Fiesta de Fin de Año no se venderá alcohol en la vía pública, solamente en tiendas de conveniencia y en horarios establecidos, hasta las 22:00 horas, mientras que en restaurantes se realizará según los permisos que tenga cada establecimiento, explicó César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX.
Además, se realizará un operativo para evitar la venta de comida en la zona, indicaron autoridades capitalinas.
Recomendaciones para disfrutar la fiesta
- Anticipa tu salida y llega con tiempo
- Usa ropa y calzado cómodos
- Respeta las señalizaciones y al personal de seguridad
- Evita llevar mochilas, cinturones, objetos de vidrio o punzocortantes
- Acuerda un punto de reunión con tus acompañantes
- No subas a bardas, barandales, marquesinas o templetes
- Si hay condiciones de riesgo, retírate del lugar
- Ante cualquier delito o emergencia, acude con un oficial cercano
- Verifica constantemente tus pertenencias
