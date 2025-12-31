El Capi Pérez reaparece en redes tras el fallecimiento de un familiar de su esposa

GENERANDO AUDIO...

El Capi Pérez busca su segundo hijo: “Nos salen bien monitos”. Foto: AFP

“El Capi Pérez“, conocido comediante mexicano, volvió a aparecer en sus redes sociales luego del fallecimiento de Nataly Montserrat González, familiar de su esposa, Itzel Barro. La reaparición del conductor de “Venga la alegría” se dio de manera discreta y sin mensajes directos sobre la situación personal que atraviesa su familia.

“El Capi Pérez” vuelve a redes sin comentarios tras fallecimiento de familiar

Durante la noche de ayer, 30 de diciembre, el comediante retomó su actividad en Instagram, donde realizó diversas publicaciones. La primera de ellas estuvo relacionada con su faceta profesional, al anunciar un nuevo episodio de su pódcast “¿Qué le importa?“, el cual contó como invitada a Karla Díaz, exintegrante del grupo JNS.

Posteriormente, “El Capi” compartió varias historias en la misma red social. En una de ellas volvió a promocionar el episodio del pódcast, mientras que en otra apareció en un breve clip en el que se le observa relajado con la canción “Monaco” de Bad Bunny de fondo.

Más adelante, el conductor publicó tres historias referentes a las vacaciones que se encuentra disfrutando con su esposa Itzel Barro en Cancún. De acuerdo con lo mostrado en redes, la pareja se encontraría fuera de la Ciudad de México desde hace algunos días, debido a asuntos familiares.

En la primera de estas historias, el también conductor compartió una fotografía de su cena, una pizza Margarita que degustó a lado de su familia, La segunda foto muestra a “El Capi” disfrutando del sol y la playa, igual que en la tercera toma donde sale su mamá.

Pese a los recientes hechos del fallecimiento de Nataly Montserrat, el comediante no hizo comentarios sobre dicho hecho.

¿Qué pasó con Nataly Montserrat, familiar de esposa de “El Capi Pérez”?

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQRoo) confirmó la localización sin vida de Nataly Montserrat “N”, familiar de Itzel Barro, esposa del comediante “Capi” Pérez, luego de que se activara el Protocolo Alba por su desaparición en Cancún, Quintana Roo. Las autoridades confirmaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

De acuerdo con la información oficial difundida por la FGEQRoo, la joven, quien se desempeñaba como veterinaria, fue localizada sin vida en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo. La denuncia por su desaparición había sido presentada el 27 de diciembre.

Tras confirmarse el hallazgo, las autoridades indicaron que no se darían a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su localización, señalando que el caso permanece bajo investigación conforme a los procedimientos legales correspondientes.

