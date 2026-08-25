Tour de Cine Francés celebrará 30 años en México con películas clásicas, estrenos, concursos y un invitado especial

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El Tour de Cine Francés cumple 30 años ininterrumpidos | Foto: Alfredo Narváez

El Tour de Cine Francés celebrará su edición número 30 del 10 de septiembre al 14 de octubre en 76 ciudades y casi 200 salas de la República Mexicana, según se dio a conocer este martes en conferencia de prensa desde la Ciudad de México. Como parte del festival, se presentarán siete películas inéditas y siete cintas que se presentaron a lo largo de sus 30 años.

Además, se anunció que Jean-Paul Salomé visitará tierras mexicanas para presentar “La copia perfecta“, una de las siete películas que llegarán a la muestra de 2026.

Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas de Fundación Cinépolis, dijo: “El hecho de que se mantenga una muestra por tanto tiempo habla de un público de diferentes edades y esto habla bien del trabajo año con año que ha construido confianza, con una programación que siempre sorprende“.

Por su parte, Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés, agregó que “es una gran alegría haber llegado a las tres décadas de acompañar al público mexicano a descubrir el cine de Francia“.

Jean-François Guéganno, consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en México, y Clémence Mayoral, coordinadora nacional de la Red de Alianzas Francesas de México, también formaron parte de la conferencia de presentación.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el 30 Tour de Cine Francés?

El Tour de Cine Francés correrá a cargo de Cinépolis, que dispondrá de 181 salas de cine en 75 ciudades de todo el país. Además, se facilitará el acceso con un cinebono de 240 pesos, que incluye cuatro boletos para salas tradicionales o dos boletos para salas VIP.

Este cinebono podrá adquirirse en las taquillas de los conjuntos seleccionados, y las entradas están disponibles a partir de este mismo 25 de agosto.

Como parte de esta muestra, la cadena de cines mexicana dispondrá complejos que lo transmitirán desde una hasta cuatro semanas. Estos son los cines de la Ciudad de México que albergarán el festival:

Una semana de programación (Del jueves 10 al miércoles 16 de septiembre de 2026) Parque Tepeyac

Dos semanas de programación (Del jueves 10 al miércoles 23 de septiembre de 2026) City Center Zona Esmeralda Fórum Buenavista Galerías Atizapán Gran Terraza Coapa Magno Centro Interlomas Miramontes Mítikah Paseo Interlomas Patio Tlalpan Patio Universidad Perinorte Plaza Aragón Plaza Carso Portal Churubusco Portal San Ángel Puerta Tlatelolco Sentura Tlalnepantla Torres Lindavista Town Center El Rosario VIP Encuentro Fortuna VIP Galerías Atizapán VIP Gran Terraza Coapa VIP Interlomas VIP Mítikah VIP Oasis Coyoacán VIP Paseo Acoxpa VIP Paseo Interlomas VIP Perisur VIP Portal San Ángel VIP Samara VIP Universidad VIP Vía Vallejo

Tres semanas de programación (Del jueves 10 al miércoles 30 de septiembre de 2026) Paseo Acoxpa VIP Miyana Polanco VIP Plaza Satélite

Cuatro semanas de programación (Del jueves 10 de septiembre al miércoles 7 de octubre de 2026) Diana Perisur Satélite Universidad VIP Paseo Arcos Bosques VIP Plaza Carso

Cinco semanas de programación (Del jueves 10 de septiembre al miércoles 14 de octubre 2026) Oasis Coyoacán



Como parte de la celebración, Cinépolis llevará a cabo una promoción especial para reconocer a los seguidores más apasionados de este emblemático festival.

Del 10 de septiembre al 14 de octubre de 2026, los socios Club Cinépolis que vean las siete películas de esta edición podrán participar para ganar un viaje para dos personas a París, Francia, un año de cine con palomitas y refrescos gratis o un año de palomitas y refrescos gratis.

Toda la información de la dinámica, las bases y términos de la promoción estarán disponibles en la página oficial de Cinépolis.

Nueva Era Films, Cinépolis, la Embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas formaron parte de la conferencia de este martes y han estado involucradas en el Tour desde su fundación en 1996.

Este año, el Tour de Cine Francés formará parte de la celebración de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

¿Qué películas formarán parte del Tour de Cine Francés?

La selección oficial del 30 Tour de Cine Francés ofrece películas que muestran una mirada del mundo actual y, en conjunto, invitan a reflexionar sobre conflictos familiares, memoria histórica y la búsqueda de identidad a través de distintos géneros.

1. ABANDONADO (L’ABANDON)

Dirigida por Vincent Garenq, con las actuaciones de Antoine Reinartz, Emmanuelle Bercot y Emma Boumali (Drama, Francia, 2026).

Pocos años después del atentado contra el semanario Charlie Hebdo, el profesor Samuel Paty dirige un debate sobre la libertad de expresión en una escuela de las afueras de París. Una mentira amplificada por las redes sociales y distorsionada por el extremismo, desata una peligrosa espiral que nadie logra detener.

Basada en hechos reales, la película reconstruye los once últimos días del profesor Paty, asesinado en 2020.

2. EL CAMINO (COMPOSTELLE)

Dirigida por Yann Samuell, con las actuaciones de Alexandra Lamy, Julien Le Berre, y Mélanie Doutey (Comedia drmática, Francia, 2026).

Fred y Adam no se conocen. Ella es una mujer de 40 años que intenta reconciliarse con su pasado, y él un adolescente con problemas de abandono que intenta canalizar su ira. Por azares del destino, emprenden juntos el camino hacia Santiago de Compostela.

Entre enfrentamientos y momentos de complicidad, a medida que avanzan, su vínculo se fortalece y el Camino se convierte para ambos en una oportunidad para empezar de nuevo.

3. EL CRIMEN DEL 3er PISO (LE CRIME DU 3e ÉTAGE)

Dirigida por Rémi Bezançon, con las actuaciones de Laetitia Casta, Gilles Lellouche y Guillaume Galienne (Comedia/Thriller, Francia, 2026).

Colette, una profesora universitaria especialista en la obra de Alferd Hitchcock, sospecha que su vecino ha cometido un asesinato. Su esposo François, un escritor de novelas policíacas, al principio duda de su teoría, pero termina por dejarse llevar por la disparatada investigación de Colette.

A medida que se acumulan las pistas y el misterio crece, la pareja se convierte en un inesperado dúo de detectives para descifrar si realmente ocurrió un crimen en el 3er piso.

4. EL DESCONOCIDO DEL GRAN ARCO (L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE)

Dirigida por Stéphane Demoustier, con las actuaciones de Claes Bang, Michel Fau, y Sidse Babett Knudsen, (Drama, Francia, 2025).

En 1983 François Mitterrand convocó el mayor concurso de arquitectura de la historia. Su objetivo: erigir un nuevo monumento en París y convertirlo en la insignia de su mandato presidencial.

Para sorpresa de todos, el ganador fue un absoluto desconocido: Johan Otto von Spreckelsen, un profesor de arquitectura de Copenhague quien se convirtió en el centro de todas las miradas.

5. LA COPIA PERFECTA (L’AFFAIRE BOJARSKI)

Dirigida por Jean-Paul Salomé, con las actuaciones de Reda Kateb, Sara Giraudeau, y Bastien Bouillon, (Drama/Thriller, Francia, 2025).

Basado en hechos reales en la Francia de la posguerra, el filme cuenta la historia de Jan Bojarski, un refugiado polaco, que acaparó los titulares al convertirse en el falsificador más ingenioso de su tiempo. Durante años, Bojarski fabricó billetes tan perfectos que engañaban al mismísimo Banco de Francia.

Su trabajo atrajo la atención del comisario Mattei, y lo que empezó como un secreto muy bien guardado se convirtió en una persecución obsesiva.

6. ME ENCONTRASTE (L’ÂME IDÉALE)

Dirigida por Alice Vial, con las actuaciones de Jonathan Coen, Magalie Lépine-Blondeau Y Florence Janas (Comedia Romántica, Francia, 2025).

Elsa, es una mujer soltera que ha perdido la esperanza en el amor y que se dedica de lleno a su trabajo como doctora. Tiene un don muy peculiar que complica su existencia y que mantiene en secreto: puede ver y hablar con los muertos.

Una noche conoce a Oscar, un hombre divertido y encantador que la hace creer de nuevo en el amor. Pero justo cuando empieza a enamorarse, descubre que su historia no es tan real como creía.

7. SÓLO UNA ILUSIÓN (JUSTE UNE ILLUSION)

Dirigida por Eric Toledano y Olivier Nakache, con las actuaciones de Camille Cottin, Louis Garrel, y Pierre Lottin (Comedia Dramática, Francia, 2026)

La historia se sitúa en 1985 en los suburbios de París. Vincent está a punto de cumplir 13 años y su vida transcurre entre su hermano mayor distante, sus padres en constante conflicto y sus amigos de la escuela.

Mientras trata de entender por qué los adultos están tan perdidos, compartiremos sus dudas sobre la identidad cultural, la amistad, la familia, la religión y los primeros atisbos del amor. Una comedia tierna y luminosa sobre esa edad en la que la esperanza de cambiar el mundo no era “sólo una ilusión”.

“Solo ilusión” es la más reciente película de los directores de “Amigos”, quienes se sumergen en el pasado para contarnos una historia sobre el paso a la adultez con trasfondo de retrato familiar.

Presentarán películas clásicas del festival: ¿cuándo se podrán ver?

Con motivo del 30 aniversario, del 3 al 9 de septiembre de 2026, se presentará una selección integrada por siete películas que celebran lo mejor del Tour de Cine Francés en distintas etapas del festival en 35 salas de Cinépolis, en 22 ciudades.

¿Dónde se presentarán estas películas clásicas en la Ciudad de México?

Diana

Magno Centro Interlomas

Mítikah

Oasis Coyoacán

Perisur

Satélite

Universidad

VIP Paseo Arcos Bosques

VIP Plaza Carso

VIP Samara

1. CHICOS Y GUILLERMO, ¡A COMER! (LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !)

De: Guillaume Gallienne

Con: Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian Edición del Tour: 18ºTCF (2014)

“Chicos y Guillermo, ¡a comer!”, con esa frase su madre llamaba a sus hijos, separándolos en dos categorías: los varones, y Guillermo. Él creció convencido de que era distinto. Dedicado a imitar a la madre que adoraba, y empujado por toda su familia a asumir una identidad que otros decidieron por él.

Así, entre internados ingleses y sesiones de psicoanálisis, Guillaume emprende el camino hacia el autoconocimiento en busca de su identidad.

Guillaume Gallienne, actor de la Comédie-Française, adapta su propio monólogo teatral y se interpreta a sí mismo y a su madre en esta autobiografía tan hilarante como conmovedora. Ganadora de 5 premios César, incluyendo Mejor Película.

2. DELICIOSO (DÉLICIEUX)

De: Eric Besnard

Con: Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe Edición del Tour: 25ºTCF (2021)

Francia, 1789. En la cocina del duque de Chamfort, el talento tiene un solo dueño: el amo. Pierre Manceron, su cocinero, lo aprende a la mala cuando se atreve a servir una creación propia —un bocado de papa y trufa— y la aristocracia lo humilla por ello.

Despedido y sin ganas de volver a encender un fogón, se refugia en una posada de provincia hasta que aparece Louise, una misteriosa mujer que insiste en ser su aprendiz y que esconde motivos propios.

Ella lo empuja a imaginar lo impensable: un lugar donde cualquiera, sin importar su cuna, pueda sentarse a comer bien. En vísperas de la Revolución, Pierre funda el primer restaurante de Francia.

3. EL ENCANTO DEL ERIZO (LE HÉRISSON)

De: Mona Achache

Con: Josiane Balasko, Garance Le Guillermic, Togo Igawa Edición del Tour: 14ºTCF (2010)

Paloma tiene 11 años, una familia burguesa que la exaspera y una decisión tomada: acabar con su vida el día que cumpla 12. Mientras llega la fecha, ella documenta con su cámara el absurdo del mundo adulto que la rodea en su elegante edificio parisino.

Ahí vive también Renée, la portera: hosca, descuidada, invisible para todos — un erizo por fuera, un refugio secreto de libros, té y Tolstói por dentro. Nadie repara en ninguna de las dos hasta que llega el señor Ozu, un enigmático vecino japonés que ve lo que los demás no: que la portera esconde una elegancia extraordinaria y que la niña merece razones para quedarse.

Basada en La elegancia del erizo, el fenómeno editorial de Muriel Barbery, esta película es un elogio de las personas que valen más de lo que aparentan, y de quienes se toman el tiempo de descubrirlas.

4. EL VIÑEDO QUE NOS UNE (CE QUI NOUS LIE)

De: Cédric Klapisch

Con: Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil Edición del Tour: 21ºTCF (2017)

Jean se fue de Borgoña a los veinte años huyendo de un padre imposible y jurando no volver. Diez años y una vuelta al mundo después, la enfermedad de ese padre lo regresa al punto de partida: el dominio vitivinícola familiar, su hermana Juliette, que carga el viñedo sobre los hombros, y su hermano menor Jérémie, atrapado bajo la sombra de un suegro dominante.

Cuando los tres heredan la tierra, heredan también la pregunta: ¿vender para pagar el impuesto sucesorio o quedarse y arriesgarlo todo? A lo largo de cuatro estaciones y dos vendimias, entre barricas, cosechas y cuentas pendientes, los hermanos tendrán que aprender a hacer vino y familia juntos.

5. EN EL NOMBRE DE MI HIJA (AU NOM DE MA FILLE)

De: Vincent Garenq

Con: Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée Croze Edición del Tour: 20ºTCF (2016)

En el verano de 1982, Kalinka, de 14 años, muere en circunstancias sospechosas durante unas vacaciones en Alemania con su madre y su padrastro, el doctor Dieter Krombach. La autopsia deja más preguntas que respuestas, y la justicia alemana archiva el caso.

Pero su padre, André Bamberski, convencido de la culpabilidad de Krombach y ante la inacción de la justicia, emprende una batalla obsesiva de casi 30 años para llevarlo ante los tribunales. Incluso si eso significa ir hasta el límite de la legalidad.

Basada en el caso real que estremeció a Francia y Alemania, con Daniel Auteuil, otro de los “regulares” del Tour, como el padre que convirtió el duelo en una obsesión de tres décadas.

6. EN LA CASA (DANS LA MAISON)

De: François Ozon

Con: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner Edición del Tour: 17ºTCF (2013)

¿Quién no ha querido asomarse a la intimidad de una casa ajena sin ser visto? Claude, un alumno de 16 años que pasa inadvertido desde la última fila, lo hace por nosotros: con el pretexto de dar clases de matemáticas, se infiltra en el hogar de su compañero Rapha, obsesionado con descubrir cómo vive una familia “normal” — esa que él nunca tuvo.

Germain, su profesor de literatura, hastiado de la mediocridad de sus alumnos, descubre en las redacciones de Claude un talento inquietante y lo alienta a seguir escribiendo.

Lo que recibe a cambio es una novela por entregas que le devuelve el entusiasmo perdido… y lo convierte en cómplice de un relato cuyas intenciones nadie tiene claras: ni las del alumno, ni las suyas.

7. LA DELICADEZA (LA DÉLICATESSE)

De: David Foenkinos y Stéphane Foenkinos

Con: Audrey Tautou, François Damiens, Bruno Todeschini Edición del Tour: 16ºTCF (2012)

Nathalie tenía la vida resuelta: un matrimonio feliz, una carrera en ascenso, un futuro sin sobresaltos. Hasta que su esposo sale a correr una mañana y no vuelve.

Tres años después, convertida en una ejecutiva impecable y hermética que se refugia en el trabajo, hace algo que ni ella puede explicarse: besa a Markus, un colega sueco tímido, torpe y sin ningún atributo aparente.

Sus compañeros murmuran, su jefe enloquece de celos, y Nathalie insiste en que no significó nada. Pero de ese gesto absurdo empieza a nacer algo que se parece sospechosamente a una segunda oportunidad.

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