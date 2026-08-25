“Black Mirror” vuelve a mirar al futuro: Netflix confirma que la octava temporada está en producción

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Charlie Brooker volvería al frente de la serie. Foto: @netflix

La octava temporada de “Black Mirror”, serie distópica que retrata distopías en torno al uso de la tecnología, arrancó oficialmente con su producción, así lo dio a conocer Netflix a través de su cuenta de X.

“Black Mirror Temporada 8 ya está en producción” se lee en la publicación de la plataforma de streaming compartida este lunes.

Black Mirror Season 8 is now in production. pic.twitter.com/MBFa4S4QZi — Netflix (@netflix) August 24, 2026

¿Qué se sabe de la octava temporada de “Black Mirror”?

Las grabaciones de los próximos capítulos iniciaron hace algunas semanas, de acuerdo con Variety.

Aunque al momento no hay una sinopsis oficial de la próxima temporada de la serie antológica británica de ciencia ficción distópica, anteriormente Charlie Brooker, su creador, ya había adelantado algunos detalles.

A principios de este año, el escritor y locutor confirmó una nueva entrega de la serie en entrevista para Tudum.

“’Black Mirror’ volverá, y esperemos que sea más ‘Black Mirror’ que nunca”. Charlie Brooker, creador de “Black Mirror”

Asimismo, en entrevista con The Hollywood Reporter en agosto del año pasado, Brooker adelantó que tenía muchas historias listas para “Black Mirror”.

¿Cuándo se será el estreno de la temporada 8 de “Black Mirror”?

Aunque la producción de la próxima temporada ya arrancó oficialmente, Netflix aún no ha compartido su fecha de estreno.

Tampoco se ha revelado el elenco ni del número de episodios, sin embargo, tras la emisión de la temporada 7, Brooker declaró que “Black Mirror” volvería “justo a tiempo para que la realidad lo alcance”.

¿Qué pasó en la temporada 7 de “Black Mirror”?

La séptima temporada llegó a Netflix en abril de 2025 con seis episodios que exploraron temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual y los efectos de la tecnología en la vida cotidiana.

Entre los capítulos más destacados estuvo “USS Callister: Into Infinity”, continuación del episodio de la cuarta temporada sobre una tripulación atrapada en una realidad virtual.

¿Qué es “Black Mirror”?

“Black Mirror” es una serie antológica de ciencia ficción. Cada episodio cuenta una historia independiente y explora cómo la tecnología puede cambiar la vida de las personas.

La serie debutó en 2011 y llegó a Netflix en 2016, donde se convirtió en uno de sus títulos más reconocidos gracias a sus historias sobre inteligencia artificial, redes sociales, vigilancia, privacidad y realidad virtual.

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