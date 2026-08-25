A 10 años de la muerte de Juan Gabriel… las mejores frases y momentos del “Divo de Juárez”

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Los momentos que inmortalizaron a Juan Gabriel | Foto: Cuartoscuro – IA

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 y este viernes se cumplirán exactamente 10 años desde el día en que se anunció la partida del llamado “Divo de Juárez“. A una década de su adiós, acumula más de 14 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming como Spotify, lo que demuestra su relevancia a pesar del tiempo.

El también apodado “Juanga” tenía más de 40 años de trayectoria al momento de su muerte y, durante esas cuatro décadas y media, protagonizó momentos y frases que lo colocaron como un ídolo dentro de la cultura popular mexicana.

Los mejores momentos en la carrera de Juan Gabriel

1. El debut de Juan Gabriel en el bar “Noa Noa”

Los relatos populares cuentan que Juan Gabriel llegó al bar Noa Noa cuando tenía 16 años y se hacía llamar por su nombre real: Alberto Aguilera Valadez.

El establecimiento, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, recién acababa de abrir y “El Divo de Juárez” comenzó trabajando como personal de limpieza para luego debutar como cantante interpretando “Adoro” de Armando Manzanero.

Cuando Juan Gabriel ya estaba consolidado, en 1980, escribió “El Noa Noa“, uno de los himnos de su repertorio que, precisamente, hacía alusión al lugar que lo vio nacer artísticamente.

“Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí“, decía la canción.

2. Sus tres presentaciones en el Palacio de Bellas Artes

Cuando murió Juan Gabriel, pasó muy poco tiempo hasta que se anunció que recibiría un homenaje especial en el Palacio de Bellas Artes, pues este lugar representa la grandeza del “Divo de Juárez“.

Hasta antes de Aguilera Valadez, pocos artistas de géneros ajenos a la música clásica habían conseguido presentarse en Bellas Artes; sin embargo, el cantautor logró romper los esquemas y se presentó ahí tres veces:

Mayo de 1990: Su debut, con cuatro conciertos consecutivos junto a la Orquesta Sinfónica Nacional

Su debut, con cuatro conciertos consecutivos junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Agosto de 1997: “Celebrando 25 años de Juan Gabriel”, una presentación especial con orquesta y mariachi

“Celebrando 25 años de Juan Gabriel”, una presentación especial con orquesta y mariachi Agosto de 2013: Tres años antes de su muerte, un festejo a sus cuatro décadas de trayectoria artística

Los conciertos de Juan Gabriel en Bellas Artes siguen generando revuelo, al grado que, en 2024, cerca de 70 mil personas asistieron al Zócalo de la Ciudad de México para ver el concierto especial de “Mis 40 en Bellas Artes“.

3. Juan Gabriel tuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Juan Gabriel recibió su estrella en el prestigioso Paseo de la Fama en Hollywood, California, el 10 de mayo del año 2002.

El intérprete fue uno de los mexicanos que lograron este reconocimiento junto a figuras como Mario Moreno “Cantinflas”, Vicente Fernández, José José y Los Tigres del Norte.

Tras su muerte en 2016, el lugar de su estrella en el Paseo de la Fama se convirtió en un punto de reunión para que cientos de fanáticos le rindieran tributo con flores, música y veladoras.

4. La autoentrevista que hizo historia: Alberto y Juan Gabriel

Juan Gabriel estuvo alejado de los escenarios en 2014 debido a una fuerte neumonía y reapareció con una autoentrevista entre sus dos personalidades: Juan Gabriel y Alberto Aguilera.

La conversación, entre su “yo” y su “otro yo“, duró un poco más de tres minutos y ambos se agradecieron por sacarse adelante con su apoyo constante a lo largo de la vida.

En la conversación, que dura poco más de tres minutos, Alberto y Juan Gabriel se agradecen mutuamente por estar juntos y brindarse un constante apoyo.

5. El último concierto de Juan Gabriel en Inglewood

Juan Gabriel se dedicó a los escenarios (prácticamente) hasta el día de su muerte, pues el último concierto de su vida fue el viernes 26 de agosto de 2016 en el estadio The Forum de Inglewood, California, en Estados Unidos.

Es decir, el último show de su carrera fue dos días antes de su fallecimiento en un espectáculo que duró cerca de las tres horas frente a 17 mil 500 personas.

Ese último concierto formó parte de su gira “MeXXIco es todo” y tocó treinta canciones de su repertorio:

¿Por qué me haces llorar?

Así fue

Mi fracaso

Siempre en mi mente

Insensible

Ya no me interesas

No me vuelvo a enamorar

La diferencia

Tu abandono

Inocente pobre amigo

Se me olvidó otra vez

He venido a pedirte perdón

Hasta que te conocí

No tengo dinero

Tus ojos mexicanos lindos

La frontera

Buenos días Señor Sol

Ya no vivo por vivir

Debo hacerlo

Costumbres

Déjame vivir

No vale la pena

Caray / Esta noche voy a verla / Juntos / Me gustas mucho

Rondiella

Amor eterno

Gracias al sol

Querida

Pero qué necesidad

Me nace del corazón

El Noa Noa

6. La serie que terminó el mismo día de su muerte

Una famosa cadena de televisión abierta transmitió la serie biográfica de Juan Gabriel, “Hasta que te conocí”, en los últimos meses de vida del “Divo de Juárez“.

De manera curiosa, el mismo domingo que se dio a conocer la noticia de su muerte, esa misma televisora tenía programado el capítulo final de la biopic de “Juanga”.

A la par de los homenajes al cantante, miles de usuarios pudieron ver el final de su historia completamente gratis. Cabe destacar que Carlos Yorvick y Julián Román interpretaron al cantautor.

Las mejores frases del “Divo de Juárez”

A lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera, Juan Gabriel ofreció múltiples entrevistas en las que dejó frases icónicas que dejaron ver su extravagante personalidad.

“No hay necesidad de hablar mal de nadie, la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar”. “Mientras tú te creas lo que eres, no importa lo que digan los demás”. “El amor es un sentimiento que no se debe rogar, ni mendigar”. “A veces la gente no entiende que ser diferente no es un defecto”. “Yo hago música para todos, sin importar quiénes sean o a quién amen”. “Lo que se ve no se pregunta”. “Mientras exista alguien que cante mis canciones, Juan Gabriel no morirá”.

La muerte de Juan Gabriel ocurrió a los 66 años a causa de un infarto, en Santa Mónica, California, Estados Unidos, dejando un vacío en la música y en el corazón de sus admiradores.

Cada año, en su aniversario luctuoso, se realizan múltiples homenajes para recordar la vida y obra de un artista que supo capturar el espíritu de su país a través de sus canciones.

Sigue siendo un referente en la música y su influencia perdura en la cultura popular, recordando a todos que su legado es tan inmortal como su música.

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