“No buscamos medir el éxito por los grandes festivales, sino por el legado que dejemos”: VAD apuesta por la independencia musical

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VAD. Foto: cortesía

Hace casi una década, tocar en los festivales más importantes del país era una de las metas de Vete al Diablo (VAD). Hoy, la historia es distinta. Para la banda capitalina de punk garage, el verdadero éxito ya no pasa por subir a los escenarios más grandes, sino por la posibilidad de dejar una huella en la escena independiente e inspirar a otras agrupaciones a seguir su propio camino.

En entrevista con UnoTV, Benjamín Sánchez, vocalista y guitarrista; Reynaldo, bajista; y Go, baterista de la banda, reflexionan sobre cómo ha cambiado su visión de la música, la importancia de mantenerse independientes y los retos que enfrenta una banda en la era del streaming, previo a su participación en Versus, el contrafestival que se realizará este 1 de agosto en el Foro Bizarro de la Ciudad de México.

VAD, una década de punk garage sin perder la esencia

VAD está por cumplir 10 años de trayectoria. Durante ese tiempo, el grupo ha construido una propuesta basada en un sonido directo de guitarra, bajo y batería, acompañado por letras cargadas de humor negro y una identidad que, aseguran, nunca ha buscado seguir fórmulas.

Benjamín Sánchez explica que la agrupación nació con una idea sencilla, pero que ha evolucionado con el paso de los años.

“Vete al Diablo está justo por cumplir 10 años… Somos un trío, con un sonido muy básico de guitarra, bajo y batería, con un poquito de sentido del humor negro… En este momento estamos trabajando en nuestro tercer disco”.

Aunque reconocen que su propuesta parte de un sonido crudo, también procuran cuidar la producción de cada lanzamiento.

“Ya llevamos un rato en esto… se le mete cierta producción musical, pero no es lo que nos caracteriza. Tal vez el tercer disco estamos trabajando mucho más en esa musicalidad que en el primero y en el segundo”, comenta Benjamín Sánchez.

Por su parte, Go destaca que hacer punk no significa descuidar la calidad musical.

“No porque nos guste el punk o el rock significa que nos guste hacerlo ‘al ahí se va’… tratamos de llegar al nivel máximo de producción con las limitantes que tengamos”.

La independencia les permite hacer la música que imaginan

Para VAD, la independencia no representa una carga, sino la posibilidad de mantener el control absoluto sobre su propuesta artística.

Benjamín Sánchez considera que ese es el mayor beneficio de mantenerse lejos de las imposiciones de la industria.

“El mayor beneficio es que puedes hacer lo que quieras, lo que traes en la cabeza y sacarlo de la manera más cercana a como lo pensaste”, sostiene.

En la misma línea, Go asegura que trabajar sin presiones externas les permite decidir el ritmo de cada proyecto.

“Tenemos toda la libertad creativa y de decisión. Podemos tardarnos tres meses en una rola o hacerla en dos ensayos… eso es lo que te da la independencia de hacerlo tú mismo”.

Para Reynaldo, incluso las dificultades suelen verse desde otra perspectiva.

“Yo no encuentro ninguna… independientes siempre hemos sido y siempre vamos a ser. Si llega un contrato, qué chido, pero no estamos peleando por eso”.

Letras que retratan la vida cotidiana con humor negro

Las canciones de VAD no giran alrededor de historias de amor, ni de discursos políticos. Sus integrantes prefieren retratar la experiencia de vivir en una ciudad tan caótica como la CDMX.

Benjamín explica que muchas de sus letras parten de la ironía y de un humor oscuro.

“Le cantamos a la vida de una ciudad tan grande… somos como ese compa que te dice: ‘la estás regando’. Utilizamos mucho un humor pesimista… siempre hay una jiribilla medio oscura en las letras”.

El músico añade que incluso cuando las canciones hablan de perder, el mensaje suele apuntar al aprendizaje.

“Siempre pierdes, pero también ganas más cuando pierdes que cuando ganas… aprendes más”, sostiene el guitarrista.

El estudio y el escenario: dos experiencias complementarias

Después de casi diez años como banda, los integrantes de VAD coinciden en que no existe un espacio favorito entre el estudio de grabación y los conciertos.

Para Benjamín, ambos representan experiencias distintas.

“El estudio te disciplina… en una tarima estás preocupado por la energía y la vibra. En el escenario puedes lograr la conexión que de repente no se ve en un disco”.

Incluso considera que la esencia de VAD se entiende mejor sobre un escenario.

“A una banda como nosotros tienes que verla en vivo para entender un poquito de qué va”.

Reynaldo, por su parte, compara ambas etapas con disfrutar una buena comida:

“Las dos cosas son cansadas, en cierto momento se vuelven rutinarias pero combinándolas, al final, ambas te dan premios… llega un momento en que quieres salir otra vez a los escenarios, y luego volver al estudio”.

Mientras que Go resume el proceso como un ciclo natural.

“Entras al estudio para hacer un disco… luego le echas ganas para tocar esas rolas en un escenario. Es la cereza del pastel”.

“Ya no buscamos medir el éxito por los grandes festivales”

Ante la pregunta de qué esperan conseguir como banda en los próximos años, Benjamín es claro, al asegurar que las prioridades cambian con el tiempo.

“Cuando empiezas una banda siempre piensas en festivales grandes… pero ya no es la meta. Ya no quiero pensar a dónde voy a ir, sino disfrutar el camino hacia donde me lleve”.

El vocalista explica que hoy encuentra mayor satisfacción en la posibilidad de dejar una huella dentro de la escena en la que se mueven, en el rock, punk y underground.

“Va a ser mucho más reconfortante si dejamos algo en lo que sucede en la escena underground. Si hay alguien que toma a VAD como una referencia o como una inspiración… creo que eso es lo más reconfortante para mí”.

Reynaldo coincide en que la madurez transformó sus aspiraciones.

“Si pudiéramos tocar en el Vive Latino sería increíble, pero ya no es la primicia… jugamos más en la cancha de hacer lo que queremos, como queremos”.

El bajista agrega que la mayor satisfacción sería que otra agrupación reconociera la influencia de VAD.

“Me iría a gusto de este plano terrenal si alguna banda mencionara nuestro trabajo como inspiración… haber dejado ese sello”.

Para Go, el objetivo es mucho más simple:

“Disfrutar cada proceso, cada ensayo, cada tocada… no tengo un interés económico ni de hacerme famoso; simplemente me encanta hacerlo”.

El streaming facilita llegar lejos, pero hace la música más desechable

Los integrantes de VAD también reflexionan sobre cómo ha cambiado la industria musical con la llegada de las plataformas digitales.

Benjamín Sánchez reconoció que el streaming permite que una banda independiente llegue a cualquier parte del mundo, pero cuestiona las condiciones que enfrentan muchos artistas.

“No estamos del todo contentos con lo que ha pasado con el streaming… el artista es completamente explotado y estamos evaluando incluso en qué plataformas queremos estar con el tercer disco”.

También considera que hoy es mucho más difícil destacar entre la enorme cantidad de lanzamientos.

“Es muy complicado navegar entre cientos de miles de canciones que se estrenan día con día… tienes que decidir cuál es el camino que representa la postura de la banda”.

Por su parte, Reynaldo cree que antes existía una relación más cercana entre el público y las bandas.

“Hoy te escuchan porque un algoritmo los llevó a eso… pero no te buscan”.

Finalmente, Go lamenta que muchas canciones se consuman de forma inmediata y luego sean olvidadas.

“Ahora parece que las canciones son muy desechables… nosotros seguimos creyendo en el disco como un objeto completo, con gráfica, concepto y toda una idea detrás”.

Más allá de los reflectores

A unos meses de cumplir una década de trayectoria, VAD tiene claro que su futuro no depende de llegar a un festival masivo o firmar con una gran disquera. Su apuesta sigue siendo la misma: crear música bajo sus propios términos, disfrutar el proceso y dejar un legado dentro de la escena independiente.

Imagen: cortesía

Esa convicción es la que llevarán al escenario de Versus, donde compartirán cartel con otras bandas de la escena alternativa el próximo 1 de agosto en el Foro Bizarro, reafirmando que, para ellos, el éxito no se mide por el tamaño del escenario, sino por la huella que una banda deja en quienes la escuchan.

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