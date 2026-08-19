Muere Frank Beard, baterista de ZZ Top, a los 77 años

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Frank Beard muere a los 77 años. Foto: AFP

Frank Beard, baterista de la banda estadounidense ZZ Top, murió a los 77 años, informó este martes 18 de agosto el grupo y su publicista.

El músico falleció el pasado lunes 17 de agosto en su rancho de Richmond, Texas, mientras se encontraba bajo cuidados paliativos y acompañado por miembros de su familia, la causa de muerte no ha sido revelada.

Beard fue integrante de ZZ Top desde 1969 y permaneció durante 56 años como parte del trío que completaban el guitarrista y vocalista Billy Gibbons y el bajista Dusty Hill.

Su batería marcó el característico sonido de la agrupación texana en canciones como “La Grange”, “Tush”, “Gimme All Your Lovin’”, “Sharp Dressed Man” y “Legs”.

Billy Gibbons despide a Frank Beard

Tras darse a conocer la muerte del músico, Billy Gibbons recordó a Beard a través de Instagram como un gran amigo y colaborador, además de destacar su importancia para la identidad musical de ZZ Top.

El guitarrista señaló que el mundo perdió a uno de los bateristas “más innovadores por naturaleza” y a un auténtico texano. También destacó que su característico ritmo fue fundamental para que ZZ Top se mantuviera en la cima durante décadas.

Gibbons agregó que la banda continuará adelante, tal como Beard habría querido.

Frank Beard se había alejado de los escenarios

En los últimos años, Beard había enfrentado problemas de salud que lo llevaron a alejarse temporalmente de las presentaciones en vivo. En 2025 ya había tenido que ausentarse de algunas fechas y, posteriormente, dejó de participar en la gira de ZZ Top de 2026.

La agrupación había recurrido al baterista Michael Monahan para cubrir su lugar durante sus presentaciones más recientes, tras conocerse el fallecimiento de Beard, ZZ Top canceló algunos conciertos programados en Estados Unidos.

Sin embargo, el grupo tiene previsto continuar con sus presentaciones este fin de semana en Austin City Limits, Texas, uno de los lugares que, según la banda, era especialmente importante para el baterista.

¿Quién era Frank Beard, baterista de ZZ Top?

Nacido en Frankston, Texas, en 1949, Frank Beard se integró a ZZ Top en 1969 y fue parte de la evolución de la agrupación, desde sus inicios marcados por el blues y el rock hasta el sonido más experimental que consolidó durante la década de 1980.

La banda alcanzó una enorme popularidad con el álbum “Eliminator” y sus icónicos videos musicales, entre ellos “Gimme All Your Lovin’”, “Sharp Dressed Man” y “Legs”, que ayudaron a convertir a ZZ Top en una de las agrupaciones más reconocibles de la época.

ZZ Top fue incorporado al Rock & Roll Hall of Fame en 2004

La muerte de Beard ocurre cinco años después de la de Dusty Hill, bajista original de ZZ Top, quien falleció en 2021, tras su muerte, Elwood Francis tomó su lugar en la agrupación.

Con Beard, ZZ Top pierde a otro integrante de su formación clásica, aunque Billy Gibbons ha dejado claro que la banda continuará sobre los escenarios en homenaje a la trayectoria y voluntad de su compañero.

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