De la playa al romance: 6 playlists de Claro Música para el soundtrack de tus vacaciones de verano

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Cada experiencia puede tener su propia banda sonora. Foto: Shuttrestock

El verano suele ser un momento icónico del año, muchas personas aprovechan las vacaciones para viajar y vivir momentos que se quedan en la memoria.

Sea en la playa, en el bosque, en la ciudad, conociendo gente o hasta enamorándose, cada experiencia puede tener su propia banda sonora.

Con esto en mente, Claro Música compartió una serie de playlists para hacer que este verano se escuche inolvidable.

“Amor de verano”: el soundtrack para un romance de vacaciones

Foto: Claro Música

Las vacaciones también pueden convertirse en el escenario perfecto para conocer a alguien, dejarse llevar por la atracción o simplemente disfrutar de una historia que quizá dure todo el verano o se convierta en uno de esos recuerdos que permanecen durante mucho tiempo. “Amor de verano” reúne canciones que recorren distintas etapas de esos encuentros, desde el coqueteo y la intensidad hasta las emociones que aparecen cuando la relación comienza a tomar otro rumbo.

Entre los temas que forman parte de esta selección aparece “Adicción”, de Jasiel Nuñez y Peso Pluma, que pone sobre la mesa una atracción difícil de ignorar. También están “Dos Lunas”, de Manuel Turizo y Ovy On The Drums, y “PONGO”, de Rvssian, Rauw Alejandro y Wizkid, que llevan la playlist hacia un ambiente más sensual y relajado. Para quienes prefieren una historia de amor con un toque más romántico, “Una Vida Pasada”, de Camilo y Carin León, suma una dosis de nostalgia a este recorrido.

El romance también encuentra espacio en “Dardos”, de Romeo Santos y Prince Royce, mientras que “Beso a Beso”, de Hamilton, apuesta por una conexión más directa. A ellas se suman “Jamaica”, de Manuel Turizo y Beéle; “Corazón”, de Danny Ocean; y “Verano Rosa”, de KAROL G y Feid, que mantienen esa combinación entre romance, calor y escapadas que define el espíritu de la playlist.

“Pop Refrescante”: canciones para ponerle ritmo a los días de verano

Foto: Claro Música

Cuando el calor aprieta, también se antoja una playlist que mantenga el ánimo arriba. “Pop Refrescante” reúne canciones para acompañar una tarde con amigos, un paseo por la ciudad o una escapada sin demasiados planes.

La selección abre con “AMAPOLA”, de Mau y Ricky, y continúa con “Algo Más”, de Juan Magan y Maikel Delacalle. También aparecen “LA GUARACHA (Oh Oh Oh)”, de Manuel Turizo y Martinwhite, y “amoureux”, de Alleh, para mantener un ritmo ligero y bailable.

El mood veraniego continúa con “LLEVA AL SOL”, de Rels B, “Tuyo y Nada Más”, de Carlos Vives, y “Choka Choka”, de Anitta y Shakira. A ellas se suman “Noches De Verano”, de Esteman y Villano Antillano, y “Fairy Michelle”, de Caloncho, para cerrar una selección pensada para disfrutar el verano con buena música.

“Playa grupera”: música para cantar a todo pulmón junto al mar

Foto: Claro Música

Si el plan de vacaciones incluye playa, amigos y una buena dosis de música regional mexicana, “Playa grupera” tiene canciones para acompañar desde el primer trago hasta una noche de fiesta. La playlist mezcla banda, norteño, corridos y algunos sonidos tropicales para darle variedad al descanso.

Entre los temas aparece “LA PLAYA”, de Hermanos Espinoza, que abre la selección con un nombre que prácticamente describe el plan. También están “Botecito”, de Javier Rosas Y Su Artilleria Pesada y Los Pikadientes De Caborca, y “Y Te Lo Pido”, de Bobby Pulido y David Olivarez, para acompañar una tarde entre amigos.

La parte romántica llega con “Mi Razón de Ser”, de Banda MS de Sergio Lizárraga, y “Te Llegará Mi Olvido”, de Julio Preciado y Jorge Medina. Para cerrar con ambiente de fiesta aparecen “Sergio El Bailador”, de Bobby Pulido y Bronco, “La Medallita”, de Grupo Cañaveral de Humberto Pabón, Guaynaa y Emir Pabón, y “Sueño”, de Rayito Colombiano.

“Pool Party”: la playlist para convertir la alberca en pista de baile

Foto: Claro Música

Una tarde junto a la alberca pide música que acompañe el calor y las ganas de bailar. “Pool Party” reúne electrónica, pop y dance para crear el ambiente perfecto cuando la fiesta comienza a subir de intensidad.

La selección arranca con “Privacy”, de Pitbull y Jason Derulo, y pasa por “Bizarre”, de Madonna y Martin Garrix, y “Funk Drunk”, de Felix Da Housecat, Fatboy Slim, Carola y 7KY. También aparece “Rumpta”, de Solomun y Skrillex, para llevar la fiesta hacia terrenos más electrónicos.

Para mantener el ambiente hasta que caiga el sol están “In Your Eyes”, de Alesso y OneRepublic; “The Wave”, de Jungle; y “Where We Go”, de Marshmello y Thomas Rhett. La playlist también incluye “Bad Angel”, de Anyma y LISA, y “Noventa”, de DJ Snake y J Balvin, dos opciones para cuando la pool party ya está en su mejor momento.

“De vacaciones”: música para disfrutar el viaje de principio a fin

Foto: Claro Música

Salir de vacaciones también significa dejar atrás la rutina, descubrir nuevos lugares y permitir que cada día tenga su propio ritmo. La playlist “De vacaciones” reúne canciones para acompañar esos momentos en los que solo quieres disfrutar el viaje.

Entre sus temas aparece “Dai Dai”, de Shakira y Burna Boy, junto con “SWIM”, de BTS, y “SUPERESTRELLA”, de Aitana, que aportan una energía ideal para comenzar el recorrido. También está “BAILE INoLVIDABLE”, de Bad Bunny, para ponerle ritmo a cualquier escapada.

La selección también incluye “American Girls”, de Harry Styles; “Die With A Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars; y “The Fate of Ophelia”, de Taylor Swift.

“Acapulco en la Azotea”: el ritmo perfecto para una tarde entre amigos

Foto: Claro Música

Hay planes que no necesitan salir de la ciudad para sentirse como vacaciones. “Acapulco en la Azotea” reúne canciones para una tarde de sol, amigos y buena compañía, con una mezcla de pop, urbano y sonidos ideales para relajarse.

La selección incluye “Ordinary”, de Alex Warren; “What I Want”, de Morgan Wallen y Tate McRae; y “WASSUP”, de Young Miko. También aparece “A Bar Song (Tipsy)”, de Shaboozey, que aporta un toque más festivo a esta combinación pensada para disfrutar sin prisas.

Cuando la tarde comienza a convertirse en noche, llegan “Die With A Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars; “Pink Pony Club”, de Chappell Roan; y “That’s So True”, de Gracie Abrams. Con esta mezcla, la playlist acompaña el plan desde las primeras horas de sol hasta que la reunión termina.

Así, las seis playlists de Claro Música proponen una banda sonora para distintos momentos del verano, desde un romance inesperado y una tarde de playa hasta una escapada, una fiesta en la alberca o un plan entre amigos.

Porque si algo tienen en común las vacaciones es que cada recuerdo puede encontrar su propia canción.

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