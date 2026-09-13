Vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser es hospitalizada, reprograman concierto

En el texto, María Daniela y Su Sonido Lasser agradeció a todos los seguidores por el cariño recibido en Tijuana. “Nos duele especialmente tener que hacer este cambio con tan poco tiempo de anticipación”.

Además, la agrupación aseguró que todos los boletos adquiridos para el concierto serían validos para la nueva fecha anunciada, es decir, el 30 de octubre.

“En caso de requerir reembolso, recibirás en breve un correo de Boletia con la instrucción para solicitarlo”, agregó.

¿Quién es María Daniela, vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser?

María Daniela es una cantante y compositora mexicana, conocida por ser la voz de María Daniela y su Sonido Lasser, proyecto de electropop que comparte con el músico y productor Emilio Acevedo.

De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), María Daniela nació el 10 de abril en la Ciudad de México y estudió Diseño de Modas. En 2001 comenzó formalmente a crear canciones y, junto con Acevedo, desarrolló temas que después se convertirían en parte clave del repertorio de la agrupación.

Entre las canciones que ha compuesto junto con Emilio Acevedo se encuentran “Miedo”, “Pobre estúpida”, “Fiesta de cumpleaños”, “Tu sombra”, “Pecadora normal” y “Baila duro”.

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