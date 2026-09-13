Vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser es hospitalizada, reprograman concierto
La vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser fue hospitalizada este sábado, lo que obligó a la agrupación posponer el concierto que ofrecería en Tijuana, Baja California.
La agrupación emitió un comunicado, que informó que por motivos de salud de María Daniela, la presentación sería pospuesta para el próximo 30 de octubre. Sin embargo, no revelaron el pronóstico médico detrás dela decisión.
“Los más importante es que ahora María Daniel pueda descansar y recuperarse como debe”, destacó el documento, el cual fue publicado en la cuenta de Instagram de la agrupación.
En el texto, María Daniela y Su Sonido Lasser agradeció a todos los seguidores por el cariño recibido en Tijuana. “Nos duele especialmente tener que hacer este cambio con tan poco tiempo de anticipación”.
Además, la agrupación aseguró que todos los boletos adquiridos para el concierto serían validos para la nueva fecha anunciada, es decir, el 30 de octubre.
“En caso de requerir reembolso, recibirás en breve un correo de Boletia con la instrucción para solicitarlo”, agregó.
¿Quién es María Daniela, vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser?
María Daniela es una cantante y compositora mexicana, conocida por ser la voz de María Daniela y su Sonido Lasser, proyecto de electropop que comparte con el músico y productor Emilio Acevedo.
De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), María Daniela nació el 10 de abril en la Ciudad de México y estudió Diseño de Modas. En 2001 comenzó formalmente a crear canciones y, junto con Acevedo, desarrolló temas que después se convertirían en parte clave del repertorio de la agrupación.
Entre las canciones que ha compuesto junto con Emilio Acevedo se encuentran “Miedo”, “Pobre estúpida”, “Fiesta de cumpleaños”, “Tu sombra”, “Pecadora normal” y “Baila duro”.