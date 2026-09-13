Lady Dusha revela los retos detrás del cosplay: aprender, invertir y superar los egos

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El cosplay es un hobbie caro pero satisfactorio. Foto: Jennifer Turrubiartes

Bárbara Ivanova, conocida en el mundo cosplay y en redes sociales como Lady Dusha, lleva alrededor de cuatro años dedicándose profesionalmente al cosplay, una actividad que comenzó a explorar después de haber querido hacerlo desde temprana edad.

“Siempre quise hacer cosplay desde los 13 años, pero no se podía, el cosplay es un hobby muy caro”. Lady Dusha, cosplayer y creadora de contenido

Durante la AniMole4, la cosplayer contó para Unotv.com, parte del camino que ha recorrido y los retos que existen detrás de cada personaje.

Aunque actualmente participa en eventos y desarrolla personajes cada vez más elaborados, sus primeros pasos fueron distintos. Una amiga fue quien la animó a intentarlo, después de que durante años había tenido interés en este mundo.

Una vez que lo intentó, Dusha se sintió muy feliz de parecerse a un personaje, por lo que buscó mejorar cada ves más su cosplay. “Evidentemente tu cosplay va subiendo de calidad tanto en el traje, tanto en los personajes y la dificultad del traje”.

¿Cuáles son los retos de hacer cosplay según Lady Dusha?

De acuerdo con la también integrante de “Qué Parió”, el cosplay es un arte que tiene diversas dificultades en distintas esferas. Siendo la principal de ellas el costo que requiere este hobbie, pues según la influencer, el costo de un traje puede ir desde los 800 hasta más de 20 mil pesos:

Sin embargo, otro reto que puede volverse un aliado según Lady Dusha, es que este pasatiempo requiere desarrollar habilidades manuales que pueden ayudar no solo a mejorar un traje, armadura, peluca o accesorio, sino a disminuir su costo.

“Es increíble el cosplay y sí, es caro, pero si tú te propones a trabajarlo y aprender por ti mismo, puede que disminuyas un poquito el precio”. Lady Dusha, cosplayer y creadora de contenido

Por eso, recomienda adquirir conocimientos básicos de manualidades: “si no sabes costura te recomiendo que aprendas un poquito porque a veces pasa, se descose el traje… si no sabes peinar pelucas te recomiendo que aprendas un poquito”.

Entre los trabajos que menos disfruta es lijar y diseñar los props, una labor que requiere tiempo y paciencia para conseguir el acabado deseado.

Además del trabajo detrás de los personajes, Lady Dusha reconoce que existen dificultades relacionadas con la convivencia dentro de la propia comunidad debido a la existencia de “egos”.

La cosplayer explicó que cada persona puede destacar en áreas diferentes, desde la elaboración de armaduras hasta las pelucas o los props, pero las comparaciones pueden generar tensiones. “Es un tema un tanto controversial, pero sí llega a ser como en los egos”.

Según su experiencia, cuando una persona ve el trabajo de otra y reconoce que destaca, pueden aparecer comparaciones que vuelven más pesado el ambiente. Por lo que considera que es mejor ignorar estas actitudes y sentirse bien con el trabajo propio.

Otra de las dificultades que considera la creadora de contenido que existe, es el acoso en algunos eventos; pues de acuerdo con ella, en ciertas convenciones, los invitados tienen presentan actitudes hostigantes que generan incomodidad en las cosplayers al no ser un acto consensuado.

Ante ello, Dusha invitó a que todo acto sea con respeto y bajo la confirmación de la cosplayer.

“El que tú llegues y le digas a la cosplayer, ‘oye, ¿te puedo abrazar?’, cambia todo”.

¿Cómo puede volverse el cosplay una fuente de ingresos?

Para quienes buscan convertir esta actividad en una fuente de ingresos, la cosplayer considera que tener un buen traje no es suficiente; pues también es necesario construir una presencia en redes sociales y encontrar una manera de conectar con el público.

“Tuve que manejar mis redes para yo poder hacer esto un trabajo rentable”. Lady Dusha, cosplayer y creadora de contenido

En su caso, las colaboraciones también han ayudado a que más personas la identifiquen, aunque aclara que su experiencia no necesariamente funciona de la misma manera para otros cosplayers.

“No quiere decir que la misma fórmula vaya a funcionar con todas las personas”, advirtió.

Atreverse y divertirse: el primer paso para hacer cosplay, según Lady Dusha

Después de cuatro años dedicándose profesionalmente al cosplay, Lady Dusha considera que una de las principales recomendaciones para quienes quieren entrar a este mundo es atreverse y no dejarse frenar por las comparaciones.

“Lo más importante es que te atrevas, que lo disfrutes y vas a ver cómo poco a poco empiezan a fluir las cosas”. Para ella, el valor del cosplay también está en la posibilidad de darle vida a personajes que marcaron la infancia, adolescencia o con los que se indetifica cada uno.

Por eso, su invitación es comenzar sin obsesionarse con alcanzar desde el primer momento un nivel profesional; ya que con base en su experiencia eso se logra con el tiempo, siendo uno mismo y no comparándose con nadie.

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