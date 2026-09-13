Celine Dion regresa a los escenarios entre lágrimas: “Me había prometido a mí misma no llorar”

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Celine Dion regresa a los escenarios Foto: AFP

La cantante Celine Dion lloró durante el primero de sus 16 conciertos en el Plenitude Arena, en las afueras de París, los que significan su regreso a los shows tras su retiro de los escenarios.

“Me había prometido a mí misma no llorar”, mencionó la artista durante el concierto que tuvo una duración de más de dos horas, donde interpretó éxitos como “I’m Alive” y “My Heart Will Go On”.

Céline Dion cries as she takes the stage in Paris for her first headlining performance in six years pic.twitter.com/bLDtqinDK7 — Variety (@Variety) September 12, 2026

“Aquí estamos… Estoy en el escenario de esta ciudad que tanto amo, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño”, mencionó a sus fanáticos, según reportan medios presentes como Variety.

Para la cantante, el camino para regresar a los escenarios fue accidentado, pero puntualizó que nunca dejó de creer que podría volver a presentarse frente a sus seguidores.

“El viaje fue más largo de lo esperado, con paradas imprevistas en el camino. Pero perseveré. Un tenue rayo de luz en la distancia, en lo profundo de las montañas. Creí en ello. Y aquí está. El sol, el sol está aquí. El sol, justo frente a mí”, expresó.

La cantante se encontraba arriba del escenario con el cabello recogido y vestía un vestido negro con una falda de tul en capas durante este esperado regreso.

“Prometí volver a los escenarios. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, ¡cantando en vivo! Muchísimas gracias por su apoyo, su paciencia y, si me permiten decirlo, soy todo lo que soy gracias a su amor”, puntualizó.

Cabe señalar que la cantante se retiró temporalmente de los escenarios tras ser diagnosticada con un trastorno neurológico y autoinmune.

Sin embargo, Celine Dion ya había tenido la oportunidad de cantar nuevamente en vivo durante la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, antes de este regreso a los conciertos.

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