TAEMIN llega a México con su gira LiMiNaL: fecha y precios

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TAEMIN llega a México Foto: Especial

TAEMIN es una de las figuras más importantes del K-pop y llegará a la Ciudad de México el próximo 30 de octubre como parte de su gira mundial LiMiNaL.

El cantante surcoreano dará un concierto en el Estadio Fray Nano, convirtiéndose además en el primer concierto de K-pop que se realizará en este recinto.

Integrante de SHINee y con una carrera como solista donde combina música, danza y una puesta en escena con la que busca reunirse con su público mexicano.

Entre las canciones que forman parte de su catálogo se encuentran “MOVE”, “WANT”, “Criminal”, “Advice” y “Guilty”.

Su llegada a México también ocurre después del lanzamiento de PHASE 1: Soft Violence, su nuevo disco estrenado el pasado 31 de agosto.

El álbum representa un nuevo capítulo dentro de su carrera como solista y continúa con el universo musical y visual que el cantante ha desarrollado durante los últimos años.

Con LiMiNaL World Tour, TAEMIN llevará esta nueva etapa a los escenarios junto con un repertorio que recorrerá algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

¿Cuánto cuestan los boletos para TAEMIN en México?

Los precios para ver al cantante son:

VIP: 3 mil 900 pesos

Platino A: mil 900 pesos

Zona A Preferente: mil 800 pesos

Platino B: mil 400 pesos

Personas con Discapacidad: mil 302 pesos

Acompañante PCD: mil 302 pesos

General de Pie: mil 200 pesos

La cita con los seguidores mexicanos de TAEMIN será el próximo 30 y los boletos ya se encuentran disponibles.

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