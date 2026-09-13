AniMole 4 sorprende con más actividades, cosplay e invitados en el WTC de CDMX

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Así se vivió la AniMole. Foto: Jennifer Turrubiartes

AniMole 4 abrió sus puertas ayer, sábado 12 de septiembre en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, donde los fans del anime, manga, doramas, videojuegos y cosplay encontraron una edición con más actividades para participar y no sólo para recorrer.

Uno de los cambios que más llamó la atención fue la presencia de distintas marcas con experiencias diseñadas para que los asistentes se involucraran directamente con sus universos y productos.

AniMole 4 contó con más activaciones para los asistentes

Foto: Jennifer Turrubiartes

Entre las marcas que incentivaron estas actividades se encontró el videojuego “Free Fire”, quien llegó con dos espacios temáticos, uno dedicado a la colaboración con Naruto Shippuden donde los fans pudieron tomarse fotos con los personajes y pintar algún kanji (símbolo) relacionado con el anime. Mientras que el segundo presentó contenido relacionado con “Free Fire: Daybreak“, el anime basado en el videojuego que tiene previsto estrenarse en primavera de 2027.

Foto: Jennifer Turrubiartes

Pero los videojuegos no fueron los únicos que tuvieron actividades especiales. Pentel llevó talleres en los que los asistentes pudieron pintar y decorar un abanico, mientras que Maruchan y Monster realizaron activaciones y ofrecieron productos a los visitantes.

Maruchan y Monster, también tuvieron activaciones que también funcionaron como puntos de encuentro para los visitantes.

Fans viajaron para conocer a sus artistas favoritos

Foto: La Mole

Los invitados internacionales fueron otro de los grandes atractivos de esta edición, entre ellos estuvieron Toshio Furukawa, voz original japonesa de Piccolo en “Dragon Ball”; Shin Min Chul, cantante surcoreano reconocido por interpretar “Paradise”, del drama Boys Over Flowers; y HA JIN, cantante y actriz, conocida internacionalmente por “We All Lie”, tema del OST de “SKY Castle”.

Foto: La Mole

La presencia de los artistas incluso hizo que algunos fans viajaran desde otros países para tener la oportunidad de conocerlos. Ese fue el caso de Valeria, quien llegó desde Costa Rica especialmente para encontrarse con HA JIN.

La escena se repitió durante la jornada con otros invitados, pues los espacios destinados a firmas y encuentros reunieron a seguidores que llegaron con ilustraciones, fotografías, mercancía y objetos relacionados con sus personajes o artistas favoritos.

El cosplay tomó los pasillos de AniMole 4

Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes

Mientras los invitados recibían a sus seguidores, los pasillos del WTC también se convirtieron en una pasarela de cosplay, pues familias, amigos, y parejas llegaron caracterizadas como personajes de anime, manga y videojuegos. “DanDaDan”, “One Piece”, “Naruto” y “Hollow Knight” fueron algunas de las referencias que pudieron encontrarse entre los asistentes.

La edición también incluyó talleres pensados específicamente para los cosplayers. Akellyz, cosplayer ganador de concursos internacionales y juez de eventos, compartió técnicas para crear y mejorar props.

Foto: Jennifer Turrubiartes

En el área de cosplayers invitados también estuvieron creadoras como Lady Dusha, quien compartió con UnoTV.com su visión sobre esta actividad.

“El cosplay es un arte y todos deberían intentarlo si quieren intentarlo y que disfruten el personaje. Gracias a él he podido llevar personajes de la infancia que nunca imaginé, entonces mi consejo es que lo intenten y lo disfruten”. Lady Dusha, cosplayer profesional

Así, entre disfraces, fotografías y encuentros, el cosplay fue uno de los elementos que más movimiento generó en los pasillos.

De figuras coleccionables a piezas de 50 mil pesos

Foto: Jennifer Turrubiartes

La zona comercial también formó parte del recorrido de los asistentes, marcas como Bandai y Panini, además de artistas independientes, instalaron espacios con mercancía relacionada con anime, manga, videojuegos y cultura pop. Los precios fueron variados, ya que había artículos desde alrededor de 100 pesos, pero también piezas de colección que alcanzaban los 50 mil pesos.

Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes

Doblaje y lucha libre también tuvieron su espacio

El doblaje fue otro de los protagonistas de AniMole 4, la edición reunió a 88 actores de doblaje, más del doble de invitados que el año pasado, entre ellos Sebastián Llapur, Humberto Vélez, Octavio Rojas y Héctor Estrada, quienes participaron en firmas y encuentros con los seguidores.

Foto: Jennifer Turrubiartes

La lucha libre también regresó a la convención, con figuras y representantes como la Dinastía de Blue Demon, Dos Caras, Halloween Jr y Tinieblas Jr., acercando a otro tipo de público a la celebración.

Para cerrar la jornada, la música tomó el escenario con Babybeard, agrupación que puso a cantar y bailar a los asistentes y se encargó de cerrar las actividades del sábado.

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