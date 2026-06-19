¿Volverá a estar en peligro la Navidad? Preparan secuela del Grinch con Jim Carrey

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Negocian segunda parte de “El Grinch”. Foto: AFP | Ilustrativa

El Grinch podría volver a la pantalla grande con una secuela del live action, que nuevamente sería protagonizada por Jim Carrey y dirigida por Ron Howard.

El portal Variety confirmó que las productoras Universal e Imagine Entertainment se encuentran en negociaciones para llevar a cabo la secuela de “El Grinch”, película que se estrenó en el año 2000.

La historia, basada en el libro infantil publicado en 1957 y que posteriormente fue adaptado a caricaturas, alcanzó una gran popularidad en Estados Unidos.

El cuento navideño se convirtió en uno de los favoritos de los más pequeños, pero logró una proyección internacional gracias al filme protagonizado por Jim Carrey, que recaudó más de 350 millones de dólares en taquilla.

Además, Ron Howard haría nuevamente mancuerna con Brian Grazer, quien se espera produzca la película.

¿Cómo va la secuela de El Grinch?

Según el portal, además de los involucrados ya mencionados, el guion estaría a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel.

También se ha mencionado que estos tres reconocidos guionistas estarían trabajando en la secuela de “El gato en el sombrero”, película que, a diferencia de “El Grinch”, tuvo una recepción y crítica desfavorables.

El regreso de Jim Carrey

El actor y comediante canadiense Jim Carrey no ha tenido una actividad constante en el cine durante los últimos años. Lo que lo ha mantenido vigente es su participación en la franquicia “Sonic”, donde ha interpretado al villano Dr. Robotnik.

Precisamente, para 2027 se espera el estreno de “Sonic the Hedgehog 4”, la cuarta entrega de esta exitosa saga basada en videojuegos.

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