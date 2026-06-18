¿Dónde comprar las cinco palomeras de Toy Story 5 y cuánto cuestan?

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Toy Story 5 regresa a cines. Foto:AFP

Toy Story 5 llegó a las salas de cine este 18 de junio y, además del regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y compañía, los fanáticos de la saga ya tienen otro objetivo en la mira, conseguir las palomeras coleccionables inspiradas en la nueva película de Pixar.

Como ha ocurrido con otros grandes lanzamientos cinematográficos, los artículos promocionales se han convertido en una auténtica sensación entre coleccionistas. Sin embargo, la alta demanda ya comenzó a provocar problemas para quienes buscan adquirirlos a precio oficial, pues algunas de las palomeras ya aparecen en sitios de reventa con costos que superan considerablemente los precios originales de las cadenas de cine.

¿Cómo son las palomeras de Toy Story 5 y cuánto cuestan?

Las principales cadenas de cine en México prepararon diseños exclusivos de palomeras para acompañar el estreno de la película de Toy Story 5.

¡Palomeras, vasos 3D y vasos con figurines de tus personajes favoritos de #ToyStory5 y exclusivos de Cinemex! Ven por los tuyos hoy que es el estreno de la peli. Consulta disponibilidad. pic.twitter.com/iW9D9nB0Li — Cinemex (@Cinemex) June 17, 2026

En Cinemex, los fans podrán encontrar dos modelos especiales. el primero está inspirado en Hamm, el “Malvado Dr. Tocino” que ha acompañado a los juguetes desde la primera entrega de la franquicia; el diseño recrea la apariencia del personaje y hace un guiño a su función como alcancía dentro de la historia.

La segunda palomera está dedicada a Buzz Lightyear. Este coleccionable incorpora los colores característicos del guardián espacial e incluye una cubierta transparente que simula su casco. Ambas opciones tienen un precio oficial de 640 pesos.

Por su parte, Cinépolis lanzó una línea de productos coleccionables encabezada por una palomera temática de Buzz Lightyear con un costo de 549 pesos. Una segunda opción es una palomera inspirada en la clásica pelota amarilla con estrella roja de Pixar, decorada con personajes como Buzz, Jessie y la nueva villana tecnológica, Lilypad; esta edición especial tiene un precio de 785 pesos.

Mientras tanto, Cinedot apostó por una opción más accesible. Su palomera conserva el tradicional formato de cubeta y presenta ilustraciones de Jessie, Buzz Lightyear y Lilypad. El artículo puede obtenerse por 89 pesos al adquirir unas palomitas grandes.

Cabe destacar que las tres cadenas cuentan con vasos coleccionables que van desde los 40 pesos hasta los 360 pesos.

Revenden palomeras de Toy Story 5 por arriba de los mil pesos

Aunque la película apenas llegó a los cines, algunos de los coleccionables ya comenzaron a agotarse en distintos estados del país, situación que ha impulsado la reventa en redes sociales y plataformas digitales.

En algunos anuncios se pueden encontrar precios superiores a los oficiales. Por ejemplo, la palomera de la pelota de Pixar de Cinépolis ya se ofrece en mil 85 pesos, mientras que la versión de Buzz Lightyear alcanza los 849 pesos.

Los vasos coleccionables tampoco se han salvado; pues algunos modelos ya son revendidos en aproximadamente 475 pesos cada uno.

Captura de pantalla Facebook

En el caso de Cinemex, algunos vasos temáticos ya aparecen publicados por hasta 600 pesos, mientras que otras versiones con tapa especial rondan los 450 pesos.

Para evitar pagar de más, la recomendación es consultar directamente la disponibilidad en los complejos de cine participantes antes de recurrir a la reventa, ya que algunas sucursales continúan recibiendo inventario de los coleccionables oficiales.

En Cinépolis, estos son los cines que se venderán a los coleccionables de Toy Story 5, recordemos que la palomera con vaso su precio es de $549 pesos, la palomera 3D su precio es de $785 pesos, pic.twitter.com/5deYJ764vx — Chismociento (@chismociento175) June 16, 2026

En el caso de Cinepolis existen listas oficiales que tienen el nombre de los cines donde las palomeras se encuentran disponibles; mientras que en Cinedot y Cinemex, para conocer la disponibilidad, es necesario acudir a la sucursal más cercana.

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