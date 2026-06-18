Maná reúne a 170 mil personas en La Minerva y enciende la fiesta mundialista en Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Maná encendió al público. Foto: Cuartoscuro

La banda jalisciense Maná reunió a más de 170 mil personas en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, durante un concierto gratuito que formó parte de los eventos multitudinarios realizados en el marco del Mundial 2026.

La agrupación encabezada por Fher Olvera convirtió la emblemática glorieta tapatía en un gigantesco escenario al aire libre, donde miles de asistentes corearon éxitos como “Rayando el Sol”, “Oye Mi Amor” y “Labios Compartidos”.

Maná la rompe y reune a más de 170 mil personas en Jalisco

La presentación formó parte de las actividades de Vibra Jalisco, iniciativa cultural y turística que busca convertir a la capital jalisciense en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados que siguen la justa mundialista.

Desde horas antes del espectáculo, miles de personas comenzaron a congregarse en los alrededores del emblemático monumento para conseguir un buen lugar y disfrutar de los éxitos de una de las agrupaciones más importantes del rock en español.

Familias completas, turistas nacionales y visitantes extranjeros abarrotaron la zona para cantar temas que han acompañado a varias generaciones y que forman parte de la historia musical de México.

LA MINERVA A REVENTAR POR MANÁ



Cientos de miles de tapatíos, tapatías y extranjeros llegaron a La Minerva para el concierto gratuito de Maná.



Datos oficiales:

– Aforo mantenido en 160 mil personas

– 15 atenciones prehospitalarias, la mayoría por deshidratación, hipoglucemia y… pic.twitter.com/Su5jws8NWZ — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) June 18, 2026

El concierto de Maná también sirvió como antesala al partido que disputará la Selección Mexicana frente a Corea del Sur dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

De acuerdo con la el evento transcurrió bajo un amplio operativo de seguridad integrado por alrededor de mil 500 elementos de distintas corporaciones, quienes realizaron labores de vigilancia, monitoreo y atención de emergencias para garantizar la seguridad de los asistentes.

Alejandro Fernández será el siguiente en tomar La Minerva

La presentación de Maná marca el arranque de una serie de conciertos gratuitos organizados dentro de Vibra Jalisco. El próximo gran espectáculo estará a cargo de Alejandro Fernández, quien encabezará el evento “Yo también juego x Alejandro Fernández” el próximo 25 de junio en la misma Glorieta de La Minerva.

Se espera que el hijo de Vicente Fernández repita el éxito de convocatoria registrado por Maná y vuelva a reunir a miles de personas en uno de los espacios más representativos de Guadalajara, en una celebración que combina música, turismo y futbol en plena fiesta mundialista.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.