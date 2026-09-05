Werner Herzog y su cine imprescindible en su cumpleaños 84

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El cineasta alemán Werner Herzog cumple 84 años este sábado 5 de septiembre, y para celebrarlo, esta noche en Noticias en Claro el crítico de cine José Antonio Valdés Peña propone recorrer algunas de las obras más importantes de uno de los directores más destacados del cine contemporáneo.

Integrante del Nuevo Cine Alemán de los años 70, Herzog ha construido una filmografía que se mueve entre la ficción y el documental, con historias de personajes extremos, aventuras y reflexiones sobre la relación del ser humano con la naturaleza.

Werner Herzog: de Aguirre a Fitzcarraldo

Una de sus películas imprescindibles es “Aguirre, la ira de Dios”, producción que lo presentó ante el mundo y que aborda la conquista española de Perú a través de Lope de Aguirre, personaje que conduce a sus hombres hacia la destrucción. Klaus Kinski protagoniza la cinta y combina elementos históricos, mitológicos y fantásticos, además de uno de los temas recurrentes del director: el descenso a la locura.

Otra obra clave es “Nosferatu, el vampiro”, de 1978. La película conecta a Herzog con el cine alemán y el expresionismo, al tiempo que rinde homenaje al director F. W. Murnau.

En “Fitzcarraldo”, Herzog llevó la aventura cinematográfica al Amazonas para contar la historia de un empresario que intenta construir una casa de ópera. Una de las imágenes más recordadas muestra un barco siendo arrastrado por una montaña. La película le dio el premio a Mejor Director en Cannes.

Los documentales que muestran otra faceta de Herzog

En el terreno documental destaca “El hombre oso”, sobre un ambientalista que convivió durante años con osos grizzly. Herzog utiliza las imágenes grabadas por el protagonista para explorar la relación entre el ser humano y la naturaleza.

También está “La caverna de los sueños olvidados“, filmada en una cueva de Francia que conserva algunas de las pinturas rupestres más antiguas conocidas. La producción fue realizada en tercera dimensión y reflexiona sobre el arte de los seres humanos de la prehistoria.

Elefantes Fantasma, una de sus obras recientes

Entre sus trabajos recientes se encuentra “Elefantes Fantasma”, documental en el que Herzog sigue la búsqueda de unos supuestos elefantes de gran tamaño que, según las historias, aparecen y desaparecen en una región de África. La producción vuelve a combinar algunos de los elementos característicos de su cine: realidad, fantasía, mito y exploración.

Así, Werner Herzog llega a sus 84 años con una filmografía que abarca ficción y documental y que lo mantiene como una de las figuras destacadas del cine contemporáneo.

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