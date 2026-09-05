“Te critican si quieres amar a dos hombres”; Mal de amores, ya disponible

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Ya está disponible en Netflix la nueva serie “Mal de amores”, que es una adaptación del libro de la escritora Ángeles Mastretta, que realizó como directora su hija Catalina Aguilar Mastretta, la cual retrata la vida de “Emilia”, quien debe elegir entre dos amores que son totalmente opuestos.

Su protagonista es Renata Vaca, quien dio a conocer lo que representa este papel en su trayectoria.

“Siento que es este personaje que el mundo la quiere meter en esta cosa, en la que no puede salir, de tienes que ser de esta manera, te critican si quieres amar a dos hombres, creo que Emilia es un personaje que es rico, muy profundo y muy vigente”,mencionó.

Miguel Rodarte, Diana Bovio, Cassandra Ciangherotti y Juan Pablo Medina. Foto:UnoTV

La serie de siete capítulos se filmó en 44 locaciones de Ciudad de México, Puebla y San Luis Potosí, y el vestuario incluyó más de 11 mil 500 prendas para retratar esta historia que refleja un México en conflicto, el cual, de acuerdo con otra actriz del elenco, sigue vigente hasta nuestros días.

Así lo dijo Cassandra Ciangherotti, quien interpreta a Milagros.

“Sí, los contextos han cambiado tanto, pero sigue habiendo muchas clases sociales, sigue habiendo mucha pobreza, sigue habiendo mucha desigualdad, mucha injusticia, a esos niveles sigue siendo como todavía, pero el mundo ha cambiado”, destacó Ciangherotti.

Iván Amozorrutia, Renata Vaca, Juan Pablo Fuentes. Foto: David Rubí

Sobre todo, en torno a las relaciones amorosas, en las que ahora las mujeres pueden decidir sobre quién y cómo vincularse en lo amoroso, así lo considera Juan Pablo Medina, que también forma parte de la serie.

“Puede ser como una relación muy actual, donde hay una libertad de cada quien, para vivir en su casa, que creo que es una similitud interesante de algo que sucede ahora, como vivir cada uno en su espacio y acompañarte sin estar pidiendo más de la otra persona de lo que se te quiere dar y disfrutar en juicio lo que tienes”, señaló Pablo Medina.

Aunque la serie se centra en un conflicto político que los confronta, destaca la presencia de las mujeres y cómo su rol es históricamente definitivo para el mundo, el cual siempre ha estado, pero no se habla de él, afirmó Miguel Rodarte.

“Quizás a nivel social no se le ha dado el lugar, ni se le ha venido dando, pero la fuerza femenina sigue imponiéndose y cada vez está logrando obtener mayor terreno”. Miguel Rodarte

“Mal de amores” es una adaptación que, sin duda, los dejará con los ojos y el corazón llenos.

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