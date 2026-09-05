Charlize Theron habla del éxito y comparte consejos con los jóvenes en el Auditorio Nacional

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La actriz Charlize Theron compartió en México Siglo XXI 2026 que, para ella, el éxito no se mide por las decenas de películas que ha protagonizado en Hollywood, sino por su familia y la vida que ha construido fuera de los reflectores.

“No es una sola cosa, es muchas cosas en momentos de mi vida como ser madre”, confesó la actriz durante un encuentro que reunió este viernes a más de 10 mil jóvenes becarios de la Fundación Telmex-Telcel en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Charlize Theron compartió una reflexión acerca de qué es el éxito para ella realmente con los becarios de Fundación Telmex en México Siglo XXI. #UnoTV #MSXXI #CreaTuMomento #FundacionTelmexTelcel #MSXXI2026 pic.twitter.com/lzgkiLGwZn — Uno TV (@UnoNoticias) September 4, 2026

También aclaró que el éxito no es la palabra, sino el deseo de querer lograr algo y que sea lo mejor posible.

“El ser madre es una de esas cosas, puedo hablar de eso en primer lugar. Para mí, es importante sentir que trato de hacer lo mejor posible para ser exitosa en esto”, agregó la actriz sudafricana.

Charlize Theron recordó que crecer en Sudáfrica le dio una visión distinta del mundo y la hizo más consciente de lo que significa tener privilegios, una reflexión que, dijo, también aprendió de su madre.

“Tú te quejas de que no tienes los zapatos que quieres, pero el de enfrente no tiene pies”, recordó como una de las frases que más la marcaron.

A partir de esa enseñanza, Theron señaló que el éxito también implica mirar a quienes están alrededor y asumir la responsabilidad de contribuir a la comunidad.

“Si a ti te va bien, a mí me va bien”, por lo que llamó a los jóvenes a recordar que el mundo es mucho más grande que la burbuja en la que cada persona vive.

Charlize Theron destaca el esfuerzo sobre el talento

La protagonista de películas como “Mad Max: Furia en el camino” y “Atómica” también declaró que, en muchas ocasiones, el talento por sí solo no basta y es el esfuerzo lo que termina marcando la diferencia.

“Me diferencié de los demás porque yo tenía una habilidad natural que otras personas a las que no les tocó luchar tanto. No creo ser tan talentosa, pero trabajo más que los demás, me quedo más tiempo que los demás“, dijo en México Siglo XXI.

Por otro lado, Theron aseguró que llegó a dudar de sí misma, aunque aconsejó a los becarios que recuerden que ese momento de duda pasará y les servirá para aprender.

“Uno aprende de la experiencia y es bueno ser bueno con uno mismo en esos momentos. Sé que mi carrera suena linda, pero generalmente dedicamos esfuerzo a cosas que no son un éxito”.

La ganadora del Oscar recordó que la vida no se divide por los éxitos y los fracasos, por lo que llamó a recordar que tanto los buenos como los malos momentos terminan eventualmente.

Y recordó que, al inicio de su carrera, tuvo que luchar por demostrar que las chicas lindas son “tridimensionales” y confesó que “Monster” fue el ejemplo de cómo debió transformarse para que la tomaran en serio.

“Debí trabajar muy duro para demostrar que mi apariencia no limita mi actuación. Después de “Monster”, la gente entendió que tenía la capacidad para cambiar y que no había que encasillarme“, señaló.

Charlize Theron alza la voz por las mujeres en Hollywood

La famosa también se pronunció sobre el papel de la mujer en industrias como Hollywood.

“Cuando ves la cantidad de directoras contra los hombres, quizás vemos que somos menos y lo vemos en los Oscar, tienes suerte de tener una mujer“, dijo.

La actriz aseguró que darle trabajo a las mujeres no es un favor, sino tener igualdad de oportunidades.

“No queremos un trabajo solo porque somos mujeres, lo buscamos porque somos la mejor opción“.

Además, reprochó que la industria limite el éxito de una mujer a cierta edad, cuando ellas tienen su derecho de contar con los incentivos financieros para demostrar su valor.

“No tengan miedo de pedir la misma cantidad de dinero que a su contraparte masculina con la que están trabajando“, exclamó.

Su amor por México

Además de sus reflexiones, Charlize Theron se declaró amante del tequila, el mole y el ceviche.

“Yo como comida mexicana varias veces a la semana, me encanta“, compartió con los más 10 mil jóvenes becarios de la Fundación Telmex-Telcel.

Charlize Theron se sorprende en el Auditorio Nacional por el número de asistentes a México Siglo XXI, asegura que ama a México.



También compartió con los becarios que su platillo mexicano favorito es el Tequila. 😂#MSXXI #CreaTuMomento #FundacionTelmexTelcel #MSXXI2026 pic.twitter.com/5JYoSdxebc — Uno TV (@UnoNoticias) September 4, 2026

La también actriz de “Rápidos y Furiosos” reconoció que, durante su breve estancia en la Ciudad de México, pudo caminar y terminar de enamorarse de la capital. “Su ciudad es hermosa, está en mi Top 5 de ciudades en el mundo“, dijo.

Charlize Theron alabó constantemente a los jóvenes mexicanos que se dieron cita este viernes al Auditorio Nacional y aseguró que la juventud es el futuro del mundo.

“Son lo máximo, yo los veo con sus celulares y creo que no es un cliché decir que son el futuro. Lo son y su trabajo es acarrearnos a todos rumbo al futuro. Con gusto emprenderé el viaje”. Charlize Theron

Finalmente, la estrella de Hollywood aseguró que podría apostar por cada uno de los becarios de la Fundación Telmex Telcel para lograr el éxito en cualquier ámbito de su vida.

¿Quién es Charlize Theron?

Charlize Theron nació el 7 de agosto de 1975 en Benoni, Sudáfrica y, a sus 51 años no solo puede presumir una amplia trayectoria en Hollywood, sino que sigue vigente tras participar en “La Odisea” de Christopher Nolan.

La sudafricana ganó el premio Oscar a la Mejor Actriz en el año 2004 por su interpretación en la película “Monster“, en la que interpretó a Aileen Wuornos, quien mata a siete hombres y recibe la pena de muerte.

Theron vivió con los efectos de la ictericia durante su infancia y, según ha contado la propia actriz en diferentes ocasiones, los antibióticos que recibió durante esa etapa provocaron que no tuviera dentadura hasta los 11 años.

Además, su padre agredía a su madre, Gerda Maritz, llegando incluso a amenazarla con matarlas a ambas. Tras un altercado, la mamá de la actriz disparó y asesinó al hombre, siendo considerada la acción como defensa propia y sin que fuera acusada.

La madre de Charlize la envió a estudiar a la National School of the Arts en Johannesburgo y, posteriormente, la joven ganaría un concurso que le otorgó un contrato como modelo en Milán, para después viajar a Nueva York y matricularse en la compañía de danza Joffrey Ballet School.

Una lesión de rodilla truncó su sueño de convertirse en bailarina, pero su madre la impulsó a probar suerte como actriz. Inició con papeles pequeños que le consiguió el representante que la descubrió, John Crosby.

Poco a poco comenzó a consolidarse hasta que llegaría uno de sus primeros papeles importantes, acompañada de Keanu Reeves y Al Pacino, en “El abogado del diablo”(1997).

Pero el reconocimiento global llegó cuando protagonizó “Monster”, la adaptación cinematográfica de la historia de la asesina en serie, Aileen Wuornos.

Además, Charlize Theron puede presumir haber participado en las más recientes entregas de “Rápidos y Furiosos“, así como en los siguientes proyectos:

“Atómica” (2017)

“Mad Max: Furia en el Camino” (2015)

“Blancanieves y el cazador” (2012)

“Hancock” (2008)

“Æon Flux” (2005)

“La Estafa Maestra” (2003)

“Joe” (1998)

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es el encuentro anual de Fundación Telmex-Telcel que reúne a sus becarios con figuras nacionales e internacionales de ámbitos como el deporte, la tecnología, los negocios, la política, la ciencia, el entretenimiento y la cultura.

El evento se realiza desde 2002 y reúne alrededor de miles de jóvenes becarios en el Auditorio Nacional. Durante la jornada, los asistentes tienen la oportunidad de escuchar conferencias y conocer las experiencias de personalidades que comparten sus conocimientos y aprendizajes.

En la edición de este año, el evento reunió a personalidades como:

Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá

Andrew Lloyd Webber, músico y compositor

Álex Roca, atleta y maratonista profesional

Scott Galloway, autor y emprendedor

A lo largo de sus distintas ediciones han participado figuras como Anthony Hopkins, Serena Williams, Tom Brady, Kevin Costner, Bradley Cooper, Bill Clinton y Carlos Slim Domit, entre muchas otras personalidades.

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