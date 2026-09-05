Manuel “Coe” Mendoza, vocalista de Camilo Séptimo, desaparece de Instagram tras la muerte de Jonathan Meléndez

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Perfil de Manuel “Coe” Mendoza no está disponible Foto: Cuartoscuro

El nombre de la banda Camilo Séptimo se convirtió en tendencia tras darse a conocer la muerte de uno de sus integrantes, el tecladista Jonathan Meléndez, quien fue encontrado sin vida en su domicilio junto a su esposa, su hija y una mujer que colaboraba con ellos, víctimas de un ataque armado.

Es en este contexto que ahora el perfil de Instagram del vocalista de la agrupación mexicana, Manuel “Coe” Mendoza, dejó de estar disponible.

Al buscarlo en la red social, de inmediato aparece un mensaje de error, aunque no se sabe si fue el propio artista quien decidió darlo de baja o ocurrió algo que provocó que su cuenta fuera eliminada.

Perfil del vocalista de Camilo Séptimo no está disponible

Cabe señalar que el perfil de la agrupación sigue activo y su último mensaje es en el que despiden a su compañero.

“Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, se lee en el comunicado donde lamenta la situación.

Al momento, la banda no ha mencionado más sobre lo que ocurrirá con el proyecto tras el fallecimiento de su integrante o qué pasará con las fechas ya programadas antes de la tragedia.

¿Qué ocurrió con el tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido en el medio artístico como “Honas Meléndez”, era uno de los miembros de la agrupación Camilo Séptimo, quien fue asesinado en su domicilio ubicado en la zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con los reportes emitidos por la fiscalía, se encontraron cuatro personas fallecidas en el inmueble, identificadas como el propio músico, su esposa Ana Paula y su hija de 3 años, así como una mujer de nombre Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos.

Las autoridades dieron a conocer que existen dos detenidos por el caso y se sigue investigando para esclarecer cómo sucedieron los hechos.

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