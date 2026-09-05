Reportan asesinato de Farath Coronel, vidente conocido como ‘El Brujo Mexicano’ y excolaborador de “Hoy”

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“El Brujo Mexicano” era vidente en “Hoy”. Foto: Getty images | Ilustrativa

Farath Coronel, vidente conocido como “El Brujo Mexicano“, habría sido asesinado tras sufrir una lesión por arma de fuego en el Estado de México este viernes 4 de septiembre, según un reporte de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli.

El también creador de contenido era conocido por sus colaboraciones con el programa matutino “Hoy” y, hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima; sin embargo, amigos de Coronel confirmaron su fallecimiento a través de redes sociales.

¿Qué se sabe del presunto asesinato de Farath Coronel?

A través de sus redes sociales, la Comisaría de Cuautitlán Izcalli informó a las 12:00 horas de este viernes que recibió el reporte de una persona lesionada aparentemente por arma de fuego en la colonia Bosques del Lago.

Elementos del Sector V se trasladaron inmediatamente al lugar, donde encontraron a la persona lesionada al interior del inmueble, por lo que llamaron a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos para su eventual valoración.

Posteriormente, determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales y la zona se encontraba bajo resguardo, en espera de que la autoridad correspondiente acuda para realizar las investigaciones conducentes.

Las autoridades del municipio mexiquense no confirmaron que se trata de Farath Coronel y, de manera oficial, las autoridades no han reportado personas detenidas por el presunto homicidio del vidente.

Amigos de Farath Coronel lo despiden en redes sociales

La creadora de contenido Dulce Gipsy informó este viernes que su amigo Farath Coronel falleció, aunque no dio mayores detalles sobre lo sucedido.

“Con emociones encontradas, quiero compartir con ustedes una noticia que jamás hubiera querido dar, mi amigo Farath Coronel está en el cielo”. Dulce Gipsy

Dulce Gipsy pidió a sus seguidores pedir por el eterno descanso del apodado “Brujo de México” y también por su familia, sus amigos y todas las personas que hoy estamos tratando de asimilar esta dolorosa noticia.

“Más allá de la persona que muchos conocieron como un personaje en las redes sociales, para mí era un ser humano con mucha luz, una persona con quien compartí momentos, pláticas y recuerdos que hoy voy a guardar con muchísimo cariño“, remató.

¿Quién fue “El Brujo de México”?

Farath Coronel, también identificado como “La Diabla”, se presentaba como guía espiritual y estudioso del esoterismo. Trabajaba con numerología, tarot, horóscopos y la ley de la atracción.

Durante la pandemia de COVID-19, el vidente participó en distintas emisiones del programa “Hoy”, en donde hizo predicciones periódicamente.

A través de sus redes sociales, compartió que era cercano a diferentes celebridades como Paola Suárez, integrante de las llamadas “Perdidas”.

En agosto de 2022, Coronel realizaba una transmisión en vivo desde una camioneta y se escucharon detonaciones. El video se interrumpió después de que preguntó a su escolta qué ocurría.

“El Brujo de México” relató que una camioneta blanca les cerró el paso mientras circulaban por Viaducto rumbo a una entrevista. Según su versión, el escolta activó la torreta de la unidad y respondió a los disparos.

“Escucho el primer balazo, pero no lo siento hacia nosotros”, dijo Coronel en la transmisión.

El vidente afirmó que su equipo llegó ileso a su destino y sostuvo que el hecho habría sido un intento de secuestro mientras se dirigía a una estación de radio en la Ciudad de México.

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