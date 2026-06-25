Yalitza Aparicio presume su abdomen de acero y genera debate en redes sociales

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Yalitza Aparicio fue tundida. Foto: Gettyimages

La actriz Yalitza Aparicio compartió una fotografía en la que muestra su abdomen marcado como parte de su cambio físico tras meses de entrenamiento. Dicha imagen causó polémica, debido a que algunos fans se impresionaron con la transformación de la nominada al Oscar, mientras que otros la criticaron por querer cambiar sus raíces.

La publicación acumuló más de 100 mil reacciones en menos de un día y generó cientos de comentarios.

Yalitza Aparicio recibe elogios y críticas por mostrar su abdomen

En la fotografía, la actriz de la película “ROMA” aparece frente a un espejo con un top blanco y pantalones de mezclilla. Sin embargo, más allá de su atuendo, lo que llamó la atención de muchos usuarios fue su abdomen marcado.

Entre las respuestas que recibió la actriz hubo mensajes positivos y negativos. Algunos usuarios la calificaron como “increíble”, “bellísima” y “divina”, mientras que otros destacaron la confianza que proyecta en sus redes sociales.

No obstante, también surgieron comentarios críticos relacionados con su imagen, su estilo de vestir y el corte de cabello que muestra en la fotografía. Algunas personas cuestionaron si estos cambios representaban una transformación de la imagen con la que la actriz se dio a conocer internacionalmente como orgullosa de sus raíces indígenas.

A pesar de las opiniones divididas, Aparicio no respondió a las críticas y continuó con su actividad habitual en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida profesional y personal.

La actriz ha defendido públicamente sus raíces indígenas

Desde que alcanzó reconocimiento internacional gracias a “ROMA”, Yalitza Aparicio ha enfrentado comentarios relacionados con su origen, apariencia física y raíces indígenas.

En diversas ocasiones, la actriz ha hablado sobre la importancia de sentirse orgullosa de su identidad. Incluso, en una entrevista pasada para prensa local, recordó que durante su infancia admiraba los tonos de piel más oscuros y nunca los consideró motivo de discriminación.

Asimismo, utilizó sus redes sociales sus plataformas digitales para expresar el orgullo que siente por sus raíces y promover mensajes de aceptación.

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