Shakira enciende la emoción con adelanto en español de “Dai Dai”, tema del Mundial 2026

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La canción llegará en español. Foto: Reuters

La cantante colombiana Shakira mostró un fragmento en español de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026, previo al partido entre Colombia y la República Democrática del Congo ayer, 23 de junio.

El avance, que aún no ha sido lanzado oficialmente en plataformas digitales, se volvió viral de inmediato en redes sociales luego de ser presentado como una “exclusiva” en televisión, generando una ola de reacciones entre los aficionados.

Con un estilo latino: “Dai Dai” muestra adelanto en español

🎶 ¡DUNGA Y PAVÓN AL RITMO DE SHAKIRA! 🕺🏻🕺🏻



😱 Solo Lindsay Casinelli pudo hacer bailar a dos leyendas del futbol, en el estreno de la canción de "Dai Dai" en español por primera vez en Telemundo, estas figuras mostraron el ritmo que tienen en la sangre. 🤩



¿Bailan como… pic.twitter.com/VrqYWkPAZv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 24, 2026

La noche de ayer, martes 23 de junio, la televisora Telemundo motró un breve adelanto al aire de la canción; en este se puede escuchar a Shakira cantando versos como: “El sol en la piel, el sudor. El calor. Saber aprender del error. Para llegar a ser el mejor…”.

El tema también incluye una mezcla de idiomas en su estribillo: “Dai dai, Iko, Dale, Allez, Let’s go…”, seguido de frases que evocan la competencia y la pasión del futbol: “Persiguiendo tu deseo, como quien sigue una ley…”.

Cabe destacar, que la cadena responsable de la transmisión no dejó que el fragmento se reprodujera por completo, lo que incrementó en los usuarios la expectativa en torno al estreno oficial.

Hasta el momento, no existe fecha para su estreno oficial en español

“Dai Dai” y su impacto solidario global

Al momento, el proyecto de “Dai Dai” lleva más de 40 millones de dólares recaudados, según la prensa local. Este dinero está destinado a programas de educación infantil en distintas regiones del mundo.

De acuerdo con la información oficial, las regalías del tema y parte de las ganancias de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Cup Edition” se canalizan hacia el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, con la meta de alcanzar los 100 millones de dólares.

Estos recursos están dirigidos a proyectos educativos en países como Colombia, México, Uganda, Brasil e India, con el objetivo de mejorar el acceso a la educación en comunidades vulnerables.

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