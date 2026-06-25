Gloria Trevi y Mary Boquitas aparecen juntas en hospital; esto se sabe tras nuevas polémicas de Sergio Andrade

GENERANDO AUDIO...

La reunión tomó por sorpresa a los fans. Foto: Cuartoscuro

Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, mejor conocida como “Mary Boquitas”, volvieron a aparecer juntas en redes sociales y sorprendieron a sus seguidores al mostrar que los conflictos que sostuvieron por años han quedado en el pasado.

La foto de ambas cantantes surge en medio del reciente interés mediático que ha rodeado al caso de Sergio Andrade tras ser señalado en redes sociales por su hija Antonia Andrade para exigirle que se entregue a la justicia.

¿Por qué Mary Boquitas y Gloria Trevi se reunieron?

Las “hermanas del alma” —dicho por ellas mismas, claro está— 👭✨, Gloria Trevi y Mary Boquitas, ¡juntas de nuevo! 😱🎤



Resulta que Gloria acompañó a María Raquenel durante el internamiento de Jesús Cazorla, esposo de la también cantante, quien ha enfrentado un delicado proceso… pic.twitter.com/dTdkU7c23h — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 25, 2026

Jesús Cazorla, esposo de Mary Boquitas, compartió a través de historias de Instagram dos fotografías en las que se observa a Cazorla acompañado por Raquenel y Gloria Trevi, una publicación que rápidamente llamó la atención de los usuarios debido al contexto en el que surge.

En la primera imagen las dos artistas posan juntas mientras él acompaña la publicación con una breve frase: “Sin palabras”. Posteriormente, compartió una segunda fotografía tomada aparentemente en un hospital.

En esta última imagen, Cazorla aparece recostado en una camilla acompañado por Raquenel Portillo y otras personas cercanas. Junto a la fotografía escribió “el amor inspira, el amor acompaña”.

Hasta el momento, ni Raquenel Portillo ni Gloria Trevi han dado detalles sobre el motivo de la estancia de Cazorla en el hospital. Tampoco se ha emitido información oficial sobre su estado de salud.

Las imágenes generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la reaparición conjunta de Gloria Trevi y Mary Boquitas, una fotografía que no pasó desapercibida entre seguidores de ambas artistas.

¿Por qué Sergio Andrade volvió a estar en polémica?

Sergio Andrade volvió a estar en el centro de la conversación pública, después de que su hija, Antonia Andrade compartiera imágenes del productor declarando que el propósito era presionarlo a responder por las acusaciones que, afirma, continúan pendientes en distintos países.

En las fotografías se observa a Andrade con una apariencia distinta a la que se le conocía años atrás. En una aparece con el cabello corto completamente canoso y un pequeño bigote, mientras que en otra luce una barba larga y el cabello despeinado.

Antonia Andrade exige acción a la Fiscalía y Consulado Mexicano en su caso contra Sergio Andrade, por los presuntos delitos cometidos en su contra y su familia.https://t.co/qZxbdv8ass pic.twitter.com/Stvgpnckto — MG Noticias (@MGNoticiasSlp) June 25, 2026

Además de difundir las imágenes, Antonia Andrade se deslindó públicamente del apellido de su padre, aseguró no tener interés en mantener contacto con él y afirmó haber recibido amenazas de su parte.

Actualmente, Sergio Andrade enfrenta una investigación reabierta en Argentina por presuntos delitos de trata de personas, esclavitud y explotación infantil. Asimismo, en Estados Unidos existen procesos relacionados con acusaciones de abuso infantil, corrupción de menores y facilitación de agresores.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.