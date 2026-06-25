Gaby Spanic, Marjorie de Sousa y más famosos se solidarizan tras terremotos en Venezuela

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Famosos que han enviado condolencias a Venezuela | Fotos: Cuartoscuro y Reuters

Gaby Spanic, Marjorie de Sousa, Alejandro Sanz y diversas figuras del entretenimiento utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo y pedir ayuda para Venezuela, después de que el país fuera sacudido por diversos sismos que dejaron al menos 164 personas fallecidas y 971 heridas, de acuerdo a medios locales.

La tarde del miércoles 24 de junio, terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela, dejando más de un centenar de muertos y desaparecidos, además de severas afectaciones en los servicios de electricidad y agua.

Gaby Spanic rompe en llanto por la tragedia en Venezuela

Gaby Spanic emocionou fãs ao surgir aos prantos após os terremotos que atingiram a Venezuela e pedir orações. 💔🙏 #GabySpanic #Venezuela #Terremoto #AUsurpadora pic.twitter.com/k23d6khZSs — canalspfm (@canalspfm_) June 25, 2026

Una de las primeras celebridades en reaccionar fue la actriz venezolana Gaby Spanic, quien compartió un emotivo video en redes sociales donde expresó su dolor por la situación que atraviesa su país natal.

“Hoy ha sido un día muy difícil, he llorado como una desgraciada, estoy harta, harta de tantas cosas y le pido a Dios cada día ya meta su mano y que le haga justicia a Venezuela y a los venezolanos porque hemos sufrido demasiado”. Gabby Spanic, actriz

La protagonista de la telenovela “La Usurpadora” aseguró que Venezuela ha enfrentado numerosas dificultades a lo largo de los años y pidió a la comunidad internacional sumarse a los esfuerzos de apoyo para los damnificados.

Marjorie de Sousa pide oraciones y ayuda urgente para Venezuela

A través de sus redes sociales, la actriz y cantante venezolana Marjorie de Sousa compartió un mensaje de oración a raíz de los terremotos en Venezuela.

“Padre nuestro, nos unimos en oración por mi tierra Venezuela. Padre celestial, te ruego que ayudes a mi pueblo, que ya pare tantas desgracias. Señor, tú sabes tu voluntad, pero te pido abrázanos, ya sácanos de tanta oscuridad y permítenos ver tu luz”. Marjorie de Sousa

También utilizó sus redes sociales para hacer un llamado urgente a los Topos de México, la reconocida brigada de rescate, solicitando apoyo para las labores de búsqueda y salvamento tras el doble terremoto que sacudió Venezuela este 24 de junio.

Cabe destacar que Marjorie de Sousa ha compartido múltiples llamados de emergencia con respecto a personas desaparecidas, mascotas perdidas y más.

Danny Ocean, Lele Pons y Lasso ofrecen ayuda a través de redes sociales

Los artistas venezolanos Danny Ocean y Lele Pons publicaron un mensaje conjunto en Instagram para conectar a personas afectadas con grupos de ayuda.

“Lugares que necesiten asistencia inmediata pegue un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios”, escribió Danny Ocean y reposteó Lele Pons. Al momento, el intérprete de “Me rehúso” ha puesto a dispocisión sus número telefónico para encontrar niños desaparecidos.

Por su parte, el cantante Lasso también puso sus plataformas digitales al servicio de quienes requieran apoyo.

que tristeza y que impotencia ver al país en pedazos y tan poco preparado para una catástrofe de esta magnitud, pero que orgullo los venezolanos ayudándose unos a los otros. que arrechos son todos. médicos, bomberos, trabajando con las uñas pero ahí están metiéndole el pecho.… — lasso (@LassoMusica) June 25, 2026

Carlos Baute, Alejandro Sanz, Thalía y Ricky Martin envían mensajes de apoyo

El cantante Carlos Baute pidió a sus seguidores compartir información sobre personas desaparecidas o necesidades urgentes para amplificarla en sus historias de Instagram. “Qué tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera. Mucha fuerza”, escribió.

A la solidaridad también se sumaron Alejandro Sanz y Thalía, quienes dedicaron mensajes de aliento a los venezolanos.

“Cuando la tierra tiembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país. Todo mi cariño y mi fuerza para Venezuela”, expresó Alejandro Sanz.

Cuando la tierra tiembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país. Todo mi cariño y mi fuerza para Venezuela 🇻🇪 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 25, 2026

Mientras tanto, Thalía escribió: “Venezuela, estoy con ustedes. Les envío todo mi amor y fuerza. Oremos todos a Dios por Venezuela”.

Por su parte, el puertorriqueño Ricky Martin también manifestó su respaldo al pueblo venezolano y pidió mantener la esperanza en medio de la emergencia.

Venezuela, estoy con ustedes 🇻🇪💔❤️‍🩹



Les envío todo mi amor y fuerza.



Oremos todos a Dios por Venezuela 🙏🏼 — Thalia (@thalia) June 25, 2026

La tragedia ha generado una respuesta internacional con el envío de ayuda humanitaria, equipos de rescate y asistencia médica por parte de distintos gobiernos, mientras continúan las labores para atender a las comunidades afectadas por uno de los desastres naturales más devastadores que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.

Saldo al momento por el doble terremoto de Venezuela

Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos; sin embargo, las cifras han subido con el paso de las horas.

El primer sismo de magnitud 7.2 ocurrió a las 18:04 horas (tiempo local) con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el USGS.

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7.5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del propio USGS.

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