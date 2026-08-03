Festival Internacional del Globo defiende a Christian Nodal tras críticas de colectivos feministas: “No ha cometido ningún delito”

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Foto: Cuartoscuro

El Festival Internacional del Globo (FIG) defendió la participación de Christian Nodal en su show, luego de que colectivos feministas de Guanajuato solicitaran retirar al cantante del cartel de la edición 2026.

A través de redes sociales, diversos grupos feministas y usuarios criticaron la participación del intérprete de “Pa olvidarme de ella”; pues consideraron que su comportamiento no coincide con el objetivo del festival.

“No quedarán decepcionados”: FIG defiende participación de Nodal

Abraham Rocha Moreno, presidente del festival aseguró en entrevista con el medio AM, que la contratación del intérprete se realizó con base en su trayectoria artística y negó que exista algún impedimento legal para que forme parte del evento.

“Christian Nodal no está señalado por ninguna autoridad como deudor alimentario ni ha tenido que recurrir a un tribunal; es decir, que no ha cometido ningún delito”. Abraham Rocha Moreno, presidente de FIG

Rocha Moreno explicó que la programación del festival busca ofrecer opciones para distintos gustos musicales y reconoció que, aunque el cantante genera opiniones divididas, también cuenta con una amplia base de seguidores:

“Que sea o no del agrado de muchas personas es distinto. Sabemos que él y su pareja han sido criticados desde hace tiempo, pero también es del agrado de una buena cantidad de personas y por eso se tomó la determinación de traer a un artista y compositor como él”. Abraham Rocha Moreno, presidente de FIG

El organizador añadió que aspectos relacionados con la vida personal de los artistas no forman parte de los criterios utilizados para conformar el cartel. “Estamos seguros de que quienes tomen la determinación de venir a ver a uno u otro artista no quedarán decepcionados en cuanto a la calidad”.

¿Por qué colectivos feministas rechazan la presentación de Christian Nodal?

El pasado 29 de julio, un día después que FIG anunciara al cantante, la , Ley Sabina Guanajuato y el Centro Las Libres solicitaran retirar a Christian Nodal del evento programado para el 15 de noviembre en León.

En un comunicado, Ley Sabina Guanajuato señaló que la participación del cantante en un evento familiar envía un mensaje contradictorio en un estado donde existen numerosas denuncias por incumplimiento de obligaciones alimentarias.

“En un estado en el que sobran denuncias contra deudores alimentarios, traer a Nodal a un espectáculo familiar es una burla para las madres autónomas”, expresó el colectivo.

Las organizaciones también hicieron un llamado al Gobierno de Guanajuato y al Festival Internacional del Globo para incorporar criterios de derechos humanos y responsabilidad social en la selección de los artistas invitados.

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