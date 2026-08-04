Karely Ruiz revela cómo vivió el asalto a su casa: “Tuve mucho miedo”

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Karely Ruiz y su esposo, Jhon Echeverry, rompieron el silencio y hablaron por primera vez sobre el robo que sufrieron en su casa. A través de un video, la pareja relató cómo hombres armados irrumpieron en su domicilio durante la madrugada del 29 de julio, golpearon al esposo de la influencer y los obligaron a huir para ponerse a salvo.

“Tenemos miedo, la verdad tenemos miedo porque nunca habíamos vivido una situación así y menos en nuestra propia casa y dormidos. Creo que ha sido la peor cosa que he vivido durante mi vida”. Karely Ruiz, influencer

“Me hice del baño del miedo”: así narró Karely Ruiz el asalto

La creadora de contenido explicó en un video publicado en su canal de YouTube que el ataque ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando ella y su esposo descansaban en una sala de cine dentro de su casa. Según su testimonio, varios hombres armados entraron a la habitación y comenzaron a exigir dinero.

“Entraron unas personas armadas… preguntaron dónde teníamos el dinero… golpearon a mi esposo. Yo tenía mucho miedo, me hice del baño del miedo porque era algo que no podíamos creer. Karely Ruiz, influencer

La modelo aseguró que ofreció entregar su automóvil para evitar que los agresores les hicieran daño y explicó que también les arrebataron sus teléfonos celulares para evitar que pidieran ayuda.

“Nos querían levantar”, afirma esposo de Karely Ruiz

El esposo de Karely Ruiz reveló que, durante el asalto, escuchó comentarios que hicieron pensar a la pareja que los delincuentes pretendían llevárselos.

“Esta gente llegó con nosotros, tenía intenciones hasta de levantarnos porque hicieron unos comentarios de ‘recójanlo’… ahí fue cuando nosotros nos asustamos mucho”. Karely Ruiz, influencer

Tras percatarse de que los agresores habían salido de la casa, ambos corrieron hacia una vivienda cercana para resguardarse y, posteriormente, solicitar apoyo a la policía. También señalaron que un amigo que se encontraba en el inmueble comenzó a pedir auxilio para alertar a los vecinos.

También confirmó que su hija no se encontraba en la vivienda al momento del robo, ya que estaba con sus abuelos, y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido desde que ocurrieron los hechos.

Karely desmiente que haya fingido robo y culpa a la prensa de exponerla

Durante la grabación, Karely Ruiz rechazó las versiones que aseguraban que el ataque había sido planeado para obtener notoriedad.

“Yo qué gano inventando algo así… jamás pondría en riesgo a mi familia por fama ni por seguidores”. Karely Ruiz, influencer

Asimismo, aseguró que la prensa la puso en un punto vulnerable al brindar datos que ella considera “sensibles” como su dirección; pues mencionó que si ya estaba en peligro, ahora aún más.

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