“Spider-Man: Brand New Day” se convierte en el segundo mejor estreno de la historia; Sony ya piensa en una quinta película

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Peter Parker brilló en taquilla. Foto: Sony Pictures

El héroe arácnido hizo historia al convertir “Spider-Man: Brand New Day” en el segundo mejor estreno mundial de todos los tiempos y registrar el mayor debut en la historia de la taquilla de Estados Unidos, este fin de semana.

El resultado que ya hace pensar a Sony en una quinta entrega protagonizada por Tom Holland.

“Spider-Man: Brand New Day” la rompe y se coloca como el segundo mejor estreno taquillero

La nueva película del Hombre Araña recaudó 360 millones de dólares en Estados Unidos durante sus primeros días en cartelera, y 932 millones de dólares en todo el mundo de acuerdo con Sony y medios como Variety y The Hollywood Reporter.

Con dicha cifra, “Spider-Man: Brand New Day” y “Avengers: Endgame” son, hasta ahora, las únicas películas (sin reestrenos) que han superado los 300 millones de dólares en un solo fin de semana en la taquilla estadounidense.

A nivel internacional, la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton también tuvo un arranque histórico al sumar 932 millones de dólares en todo el mundo, suficiente para colocarse como el segundo mejor estreno global de la historia, únicamente detrás de “Avengers: Endgame”, que debutó con 1 mil 200 millones de dólares.

En México encabezó la taquillera del fin de semana

El desempeño también representa un nuevo récord para la franquicia del personaje, ya que superó el estreno mundial de “Spider-Man: No Way Home”, que en 2021 recaudó cerca de 600 millones de dólares durante su primer fin de semana.

Ante los resultados, Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, declaró a Variety que se siente orgulloso:

“¡Guau! 360 millones de gracias a todos los cineastas, actores, productores y a mis colegas de Sony, que crearon una película fantástica y una campaña de marketing y distribución excepcional. Los récords están para romperse, pero nos sentiremos muy orgullosos de este mientras lo conservemos”. Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, en entrevista para Variety

Además del récord en taquilla, la película estableció nuevas marcas como el mayor ingreso en funciones de preestreno, con 72 millones de dólares, y el mejor día de estreno, con 169.8 millones de dólares.

¿Sony ya piensa en ‘Spider-Man 5’?

El éxito de “Spider-Man: Brand New Day” también abrió la conversación sobre el futuro del superhéroe en la pantalla grande.

En dicha entrevista con Variety, Rothman, el medio le cuestionó si existía la posibilidad de una nueva secuela protagonizada por Tom Holland, luego de que previamente expresara su deseo de que el actor continuara interpretando a Peter Parker.

Ante la pregunta sobre si había planes para “Spider-Man 5”, el directivo respondió de forma breve, pero alentadora:

“Sí.” Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, en entrevista para Variety

Aunque Rothman no ofreció más detalles sobre una quinta entrega ni confirmó que el proyecto ya esté en desarrollo, su respuesta deja abierta la posibilidad de que Tom Holland vuelva a ponerse el traje del Hombre Araña tras el histórico desempeño de “Spider-Man: Brand New Day” en la taquilla mundial.

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