Muere Mary Rivera, actriz de “Spider-Man: Sin camino a casa”, a los 82 años

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Foto: Shutterstock | Ilustrativa

Mary Rivera, actriz que participó en la película “Spider-Man: Sin camino a casa”, murió a los 82 años, informó el medio TMZ. De acuerdo con el reporte, la intérprete falleció el pasado 13 de abril a consecuencia de un derrame cerebral, aunque su deceso se dio a conocer hasta ahora.

Según la información publicada, Mary Rivera permaneció hospitalizada en estado grave y entró en coma. Sus familiares relataron a TMZ que los médicos les advirtieron que, en caso de despertar, el pronóstico no sería favorable, por lo que la familia decidió retirarle el soporte vital.

Mary Rivera, quien interpretó a la nana de Ned en SPIDER-MAN NO WAY HOME, ha fallecido a los 82 años. pic.twitter.com/n2YgoZHYvy — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) August 4, 2026

A la actriz le sobreviven su esposo, sus hijos, 11 nietos y cuatro bisnietos.

¿Cómo llegó Mary Rivera a “Spider-Man: Sin camino a casa”?

De acuerdo con Hawai’i Public Radio, Angie Kelly relató en una entrevista con The Conversation cómo su madre obtuvo el papel de Lola, la abuela filipina de Ned Leeds, en “Spider-Man: Sin camino a casa”.

“Estaba navegando por el Facebook de una amiga cuando vi un anuncio, una convocatoria de casting que buscaba a una abuela filipina de Hawái de entre 50 y 90 años. E inmediatamente pensé: ‘Ah, bueno, mi madre cumple con todos los requisitos'”, recordó.

Mary Rivera, Spider-Man: No Way Home'Actress Mary Rivera Dead at 82



Mary Rivera, who played Ned Leeds' Filipino grandmother in "Spider-Man: No Way Home," has died … TMZ has learned.

A family member tells TMZ … Mary suffered a stroke and doctors warned the family her… pic.twitter.com/T9m6Y4PTFd — 7happy (@Sevenhappy007) August 4, 2026

Aunque al principio Mary Rivera no quería participar, finalmente aceptó grabar un videocasting en el que habló sobre su vida y explicó por qué deseaba interpretar al personaje.

En esa grabación contó cómo llegó a Estados Unidos y cómo crio a sus hijos y nietos, un aspecto que consideró el mayor logro de su vida.

También fue locutora de radio y profesora

Antes de su aparición en la exitosa película de Marvel, Mary Rivera desarrolló una carrera como locutora de radio y también trabajó como profesora, facetas que marcaron gran parte de su trayectoria profesional.

Su breve participación como Lola, la abuela de Ned Leeds, quedó entre los momentos recordados por los seguidores de “Spider-Man: Sin camino a casa”.

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