Daniel Curtis Lee rompe el silencio sobre su intento fallido por ayudar a Tylor Chase; destruyó el cuarto de hotel

Daniel Curtis Lee, actor que interpretó a Simon “Cookie” en “Manual de supervivencia escolar de Ned”, reveló que su intento por ayudar a su excompañero de elenco, Tylor Chase, terminó de manera inesperada; pues no sólo abandonó el lugar sin avisar, sino que también dejó severamente dañada la habitación de hotel donde había sido hospedado.

El incidente ocurrió durante las fiestas decembrinas, periodo en el que Lee buscaba evitar que Chase pasara solo y en situación vulnerable.

“Pensé que no podía ser peor”: Daniel Curtis Lee revela intento fallecido de rescate a Tylor Chase

A través de Tiktok, “Cookie” informó ayer 25 de diciembre, que cuando decidió rescatar a su amigo ante la llegada de una tormenta en el sur de California, manejó cerca de 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside para pagarle una habitación de motel, convencido de que ofrecerle un espacio seguro, aunque fuera por una noche.

Según explicó Daniel Curtis Lee, ambos pasaron varias horas juntos, conversaron, fueron a comer pizza y recordaron viejos, todo ello antes de que Tylor se registrara en el alojamiento. El actor incluso expresó públicamente su respaldo y confianza que tenía al intérprete de Martín, asegurándole que aún había una oportunidad para salir adelante.

No obstante, pocas horas después recibió una llamada del motel; en ella, el personal le informó que la habitación había sido encontrada en condiciones alarmantes, pues la puerta estaba destrozada, el refrigerador volcado y el microondas dentro de la bañera. Ante la situación, la administración decidió intervenir y dar por terminado el hospedaje.

Lee reconoció que la familia de Chase ya le había advertido sobre experiencias negativas previas en hoteles, pero decidió intentarlo nuevamente con la esperanza de que esta vez fuera distinto. “Pensé que no podía ser peor”, admitió el actor.

Más allá del incidente, Daniel Curtis Lee utilizó su experiencia para criticar las deficiencias del sistema de asistencia social en California. Señaló que, aunque existen recursos disponibles, el acceso a atención real para personas en situaciones críticas es complicado y poco efectivo.

Patrulla espiritual busca a Tylor Chase para darle atención

Ante dicho hecho, el padrino “Chiquilín” de la Patrulla Espiritual 2 de Tijuana, publicó un video en el que pidió ayuda a sus seguidores para traer al exactor de Nickelodeon, a sus instalaciones y convertirlo en un “tazo dorado”. Pese a que este servicio de reinserción social se encuentra en México, el padrino dijo que si lo etiquetan y le brindan la ubicación de Tylor, él amanece en Tijuana y es rehabilitado.

