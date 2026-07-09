Yuridia y todas las versiones en español de “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler

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Total Eclipse of the Heart y sus versiones en español Foto: Reuter | AFP

La familia de la cantante Bonnie Tyler dio a conocer su fallecimiento este 9 de julio a través de un comunicado en redes sociales y muchos la recuerdan por uno de los éxitos más populares de su repertorio es “Total Eclipse of the Heart”.

Esta canción no solo brilló en la voz de la artista galesa, también tuvo diversas versiones en español y aquí en Uno TV, te hablaremos un poco sobre estos temas que llevaron esta canción a otros idiomas.

Las versiones de “Total Eclipse of the Heart” en español

La canción fue escrita por Jim Steinman e interpretada por Bonnie Tyler, incluida en su álbum “Faster Than the Speed of Night”, del año 1983. Dicho tema se convirtió en uno de los más populares de la cantante, alcanzando un poco más de 1,100 millones de reproducciones en Spotify.

Pero esta canción no se limitó al inglés, pues varios artistas también entregaron su propia versión del tema, sobre todo en español.

Fue en el año de 1984 cuando la cantante Lissette lanzó su propio ‘Eclipse Total del Amor’ en el disco Caricatura, posicionándose como la segunda canción más escuchada en Puerto Rico, según la revista Billboard.

Fue en la década de los 90 cuando una nueva versión en idioma español llegó de este tema gracias a la interpretación de Marianne, quien dejó el piano de lado para adoptar un sonido más electrónico, esto como una clara inspiración en la versión en inglés realizada por Nikki French.

Posteriormente llegaría la interpretación de quien, al día de hoy, es una de las voces del regional mexicano con mayor éxito, esto por los llenos que ha realizado en sus conciertos y el número de escuchas que se pueden ver en plataformas como Spotify. Hablamos de Yuridia.

Fue en el año 2006 cuando la cantante sonorense incluyó el tema en su álbum Habla el Corazón, el cual canta junto a Patricio Borghetti.

Asimismo, existe otra versión en español, pero esta se aleja de la balada y la electrónica que ya se habían presentado, pues Nolberto Alklá incluyó la canción, arreglándola para que se adaptara a un sonido tropical de merengue.

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