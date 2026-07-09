¿Compran la basura recogida después de la boda de Taylor Swift? Fans llegan a pagar hasta 25 dólares

GENERANDO AUDIO...

Taylor Swift y Travis Kelce. Foto: Getty Images

Los fans de Taylor Swift pagaron hasta 25 dólares por piezas de basura recogidas cerca del lugar donde la cantante estadounidense celebró su boda con la estrella de la NFL Travis Kelce, entre los artículos vendidos se encontraban colillas de cigarrillo, un test de ovulación, tapas de botellas y un solo AirPod.

Los objetos fueron recolectados por el artista neoyorquino Justin Gignac en las calles alrededor del Madison Square Garden, donde la pareja realizó un evento privado con cientos de invitados famosos, en medio de la expectativa mundial que generó la celebración.

Los artículos, vendidos de manera individual a través de la página web New York City Garbage, se agotaron el miércoles, menos de 24 horas después de que salieran a la venta.

Entre los objetos comercializados también había dulces Ring Pop, cinta de precaución de la policía, pajillas, cubiertos y tapas de botellas de agua, todos presentados como piezas de colección.

La basura de Taylor Swift se convirtió en “esculturas”

Gignac explicó que los residuos fueron encontrados en el exterior de las vallas instaladas alrededor del Madison Square Garden y aclaró que no provenían del interior del recinto donde se realizó el evento.

“Está atrayendo a muchos ‘Swifties’ que solo quieren una pieza tangencial de la boda”, dijo el artista a la agencia AFP.

Cada artículo fue descrito en línea como una “escultura” y colocado dentro de pequeños cubos de plástico sellados para evitar derrames u olores.

El artista detalló que hasta ahora obtuvo mil 250 dólares por la venta de 50 artículos, aunque aseguró que podría poner más piezas a disposición de los seguidores de la cantante.

“Intento conmemorar momentos culturales en la ciudad de Nueva York, y este parecía ser uno importante, así que se trataba de capturar una pequeña cápsula del tiempo de ese momento”, afirmó Gignac.

Swifties viajaron a Nueva York por la boda de Taylor Swift

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce generó una gran expectativa entre sus seguidores, algunos de los cuales viajaron hasta Nueva York con la esperanza de ver a la artista.

El evento reunió a numerosas figuras conocidas y fue descrito por algunos comentaristas como una “boda real” debido al nivel de atención mediática y la presencia de celebridades.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.