Premios Ariel 2026: lista completa de los nominados; “En el camino” lidera con 13 categorías

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La ceremonia se realizará en octubre. Foto: Alberto Estrada

“En el camino” lidera las nominaciones al Premio Ariel 2026 con 13 postulaciones, destacando en las categorías de Mejor Película y Director, para David Pablos. Las estatuillas se entregarán el 3 de octubre.

Los nominados fueron anunciados por la actriz Luisa Huertas y el actor Baltimore Beltrán este día en la Cineteca Nacional, donde estuvo presente Daniel Higaldo, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), la cual cumple 80 años.

“Seguimos porque el cine mexicano no se ha detenido, ha cambiado, se ha transformado, ha resistido crisis y ha sobrevivido a cambios tecnológicos, de público, pero no ha cambiado en la necesidad profunda que tenemos como país de contarnos a nosotros mismos”; externó Hidalgo.

También dijo que estas nominaciones son importantes porque ocurren en el marco del 80 aniversario porque cada nominación “no solo pertenece al presente, forma parte de una cadena muy larga de películas, oficios, miradas y generaciones que han hecho del cine mexicano una de las expresiones más poderosas de nuestro país”.

En la ceremonia, Hidalgo informó el ciclo “Rumbo al Ariel”, un espacio donde se podrán ver las películas nominadas a la estatuilla de forma gratuita en distintos lugares de difusión en el país.

La ceremonia de la Edición 68 del Ariel se realizará el 3 de octubre con la posibilidad de que sea en la ciudad de México.

Foto: Alberto Estrada

Lista de nominados a los Ariel 2026

Mejor Película

“El diablo fuma” (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) – Mandarina Cine, Dir. Ernesto Martínez Bucio

“En el camino” – Animal de Luz Films, Dir. David Pablos

“La libertad de Fierro” – Javier Campos López, Santiago Esteinou, Dir. Santiago Esteinou

“O último azul” – Cinevinay, Desvia, Dir. Gabriel Mascaro

“Vainilla” – Huasteca CC, Redrum, Dir. Mayra Hermosillo

Mejor Dirección

David Pablos – “En el camino”

Ernesto Martínez Bucio – “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”

Gabriel Mascaro – “O último azul”

Lucía Gajá – “Vidas en la orilla”

Pablo Pérez Lombardini – “La reserva”

Mejor Actor

Andrés Catzín – “Cosmos”

Ernesto Rocha – “Adiós, amor”

Hoze Meléndez – “Cocodrilos”

Mauricio Isaac – “Café Chairel”

Osvaldo Sánchez- “En el camino”

Mejor Actriz

Ángela Molina – “Cosmos”

Diana Sedano – “Juana”

Emma Dib – “La eterna adolescente”

Mónica del Carmen – “Las mutaciones”

Natalia Reyes – “Aún es de noche en Caracas”

Mejor Coactuación femenina

Arcelia Ramírez – “Cocodrilos”

Margarita Sanz – “Juana”

Ángeles Cruz – “Las locuras”

Ruth Ramos – “La eterna adolescente”

Teresita Sánchez – “Cocodrilos”

Mejor Coactuación masculina

Bernardo Gamboa – “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”

Héctor Kotsifakis – “Pérdida total”

Manuel Cruz Vivas – “Cocodrilos”

Mariano López Sosa – “En el camino”

Roberto Sosa – “Las locuras”

Mejor Cortometraje animación

“Azulesepia” – Luis Manuel Villarreal Dávila

“Desdoblándome” – Natalia Pájaro

“Te prometo violencia” – Juan María León Piña

“Teatro Secreto” – Diego Martínez Gutiérrez

“Wing Shop”- Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos, Sascha Schmit

Mejor Cortometraje documental

“La mar” – Jean Chapiro Uziel

“Las voces del despeñadero” – Victor Rejón, Irving Serrano

“Mácula” – Mariana Xochiquétzal Rivera García

“Mujer de barro” – Concepción Vásquez

“Toda la vida para siempre” – Sebastián Molina Ruiz

Mejor Cortometraje ficción

“Azul” – David Karlak

“Crónica menor” – Francisco Usiel

“Oc ni temiki” (sigo soñando) – Misael Alva

“Techiq” – Missael Sánchez Arce

“Una torreta en llamas” – Humberto Flores Jáuregui

Mejor Diseño de arte

Belén Estrada – “En el camino”

Christian Alfredo Galindo García, Consuelo Ileana Martínez Ruiz – “Autos, mota y rocanrol”

Daniela Rojas – “Juana”

Ezra Buenrostro – “Aún es de noche en Caracas”

Salvador Parra – “Vainilla”

Mejor Edición

Alfonso Gastiaburo, Ana García, Lucía Gajá – “Vidas en la orilla”

Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata, Odei Zabaleta – “El diablo fuma” (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Jonathan Pellicer – “En el camino”

Jorge Marquéz – “Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy”

Omar Guzmán, Sebastián Sepúlveda – “O último azul”

Mejor Efectos especiales

Arturo Vázquez – “Contraataque”

Gerardo Muñoz, Omar Israel Ayala de la Peña – “Un cuento de pescadores”

José Martínez “Josh” – “Mujeres del alba”

Luis Ambriz – “Cocodrilos”

Ricardo Arvizu – “Aún es de noche en Caracas”

Mejor Efectos visuales

Amet Ramos – “Un cuento de pescadores”

Gaston Alvárez – “Autos, mota y rocanrol”

Jorge Palma Bermúdez – “En el camino”

María José Straffon – “Soy Frankelda”

Paula Siqueira, Raúl “Ratón” Luna – “Aún es de noche en Caracas”

Mejor Fotografía

Germinal Roaux, Inti Briones – “Cosmos”

Guillermo Garza – “O último azul”

Juan Pablo Ramírez – “Aún es de noche en Caracas”

Moritz Tessendorf – “La reserva”

Ximena Amann (AMC) – “En el camino”

Mejor Guion adaptado

Javier Peñalosa, Mariana Chenillo – “Los dos hemisferios de Lucca”

Jimena Montemayor Loyo – “Mujeres del alba”

Jorge Hernández Aldana – “La sombra del catire”

Jorge Ramírez-Suárez – “Las mutaciones”

Mariana Josefina Rondón García, María Teresa Ugás Castro – “Aún es de noche en Caracas”

Mejor Guion original

David Pablos – “En el camino”

Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata – “El diablo fuma” (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Gabriel Mascaro, Tibério Azul – “O último azul”

Germinal Roaux – “Cosmos”

Pablo Pérez Lombardini – “La reserva”

Mejor Largometraje animación

“La gran historia de la filosofía occidental” – Aria L. Covamonas

“Soy Frankelda” – Arturo Ambriz Rendón, Rodolfo Ambriz Rendón

Mejor Largometraje documental

“Brigada 2045” – Olivia Luengas Magaña

“Gaza, la franja del exterminio” – Rafael Rangel

“La libertad de Fierro”- Santiago Esteinou

“Llamarse Olimpia”- Indira Cato Cortes

“Vidas en la orilla” – Lucía Gajá

Mejor Maquillaje

Adam Zoller – “En el camino”

Alejandra Velarde – “Vainilla”

Gerardo Muñoz – “Un cuento de pescadores”

Karina E. Monroy – “Autos, mota y rocanrol”

Karina Rodríguez – “Aún es de noche en Caracas”

Mejor Música original

Andrea Balency-Bearn – “En el camino”

María Giménez Cacho Goded – “Juana”

Memo Guerra – “O último azul”

Yolihuani Curiel Balzareti – “Brigada 2045”

YOM – “La reserva”

Mejor Ópera prima

“Cocodrilos”- J. Xavier Velasco

“El diablo fuma” (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) – Ernesto Martínez Bucio

“Juana” – Daniel Giménez Cacho

“La reserva”- Pablo Pérez Lombardini

“Vainilla” – Mayra Hermosillo

Mejor Película iberoamericana

“Belén” (Argentina) -Dolores Fonzi

“La misteriosa mirada del flamenco” (Chile) – Diego Céspedes

“Los domingos” (España) – Alauda Ruiz de Azúa

“Manas” (Brasil) – Marianna Brennand

“Un poeta” (Colombia) D- Simón Mesa Soto

Mejor Revelación actoral

Aurora Dávila – “Vainilla”

Carolina Guzmán – “La reserva”

Donovan Said – “El diablo fuma” (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Laura Uribe Rojas – “El diablo fuma” (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Víctor Miguel Prieto Simental – “En el camino”

Mejor Sonido

Alex de Icaza, David Montero – “Autos, mota y rocanrol”

Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi, Nayuribe Montero – “Aún es de noche en Caracas”

Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas, Vincent Sinceretti – “O último azul”

Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata, Odín Acosta Ascencio – “Brigada 2045”

Denis Sechaud, Ivan Dumas, Raphaël Sohier – “Cosmos”

Mejor Vestuario

Brenda Gómez – “Aún es de noche en Caracas”

Felipe Criado – “En el camino”

Felipe Criado – “Cosmos”

Gilda Navarro – “Vainilla”

Gilda Navarro, Joanna Nogueiras Yankelevich – “Autos, mota y rocanrol”

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