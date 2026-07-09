Muere Bonnie Tyler, legendaria voz de “Total Eclipse of the Heart”, a los 75 años

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Foto: AFP

La cantante británica Bonnie Tyler, reconocida mundialmente por éxitos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero”, falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, informó su familia este jueves.

De acuerdo con un comunicado publicado en redes sociales, la artista murió de manera inesperada mientras recibía tratamiento por una enfermedad que la mantenía hospitalizada desde mayo.

“Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando“, señaló su familia.

Bonnie Tyler estaba hospitalizada desde mayo

La cantante había sido ingresada en un hospital de Faro, al sur de Portugal, donde tenía una residencia, para someterse a una cirugía intestinal.

Tras la intervención fue inducida a un coma artificial, pero su estado de salud se complicó en las semanas posteriores hasta su fallecimiento.

Su muerte ocurrió cuando preparaba una nueva gira por Europa, luego del lanzamiento de su sencillo “Only Love”.

Una de las voces más emblemáticas de los años 80

Nacida en Gales con el nombre de Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler construyó una carrera internacional gracias a su inconfundible voz rasgada, característica que surgió tras una cirugía para retirar nódulos de sus cuerdas vocales.

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Antes de alcanzar la fama trabajó en una tienda y comenzó su trayectoria artística cantando en clubes nocturnos. En 1975 fue descubierta por el cazatalentos Roger Bell, quien la llevó a firmar con RCA Records.

Su primer éxito internacional llegó con “It’s a Heartache”, pero fue en 1983 cuando alcanzó reconocimiento mundial con “Total Eclipse of the Heart”, tema escrito por Jim Steinman que se convirtió en una de las baladas más exitosas de la historia.

A principios de 2026, la canción superó mil millones de reproducciones en Spotify, más de cuatro décadas después de su lanzamiento.

También brilló con “Holding Out for a Hero”

En 1984, Bonnie Tyler volvió a conquistar al público con “Holding Out for a Hero”, canción incluida en la banda sonora de la película “Footloose”, uno de los mayores éxitos musicales de esa década.

A lo largo de su carrera fue nominada en tres ocasiones a los Premios Grammy y representó al Reino Unido en Eurovisión 2013 con el tema “Believe in Me”.

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Recibe homenajes tras su fallecimiento

El primer ministro británico, Keir Starmer, lamentó la muerte de la cantante y la describió como “una de las mayores artistas discográficas del Reino Unido”, cuya música continúa emocionando a distintas generaciones.

El músico canadiense Bryan Adams también expresó sus condolencias y recordó la colaboración que ambos realizaron en la canción “Before the Night Is Over”, destacando que Tyler tenía “una voz extraordinaria”.

Bonnie Tyler estaba casada desde 1973 con Robert Sullivan, con quien compartió gran parte de su vida entre Reino Unido y Portugal. En 2023 recibió la distinción de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su contribución a la música.

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