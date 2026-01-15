Operativo migratorio en Minneapolis deja herido a un hombre

GENERANDO AUDIO...

Hombre resulta herido de bala durante operativo al norte de Minneapolis. REUTERS

Esta noche, un hombre fue herido de bala en la pierna durante un operativo federal de migración en el norte de Minneapolis, según reportó el Minnesota Star Tribune. El hecho ocurrió en medio de una acción de agentes federales, sin que hasta el momento haya información oficial detallada.

Testigos citados por el medio local señalaron que antes del disparo se registró una persecución vehicular en la zona, seguida de varios disparos. Hasta ahora, autoridades federales y locales no han confirmado públicamente cómo ocurrió el incidente ni el estado de salud del hombre herido.

Some protesters have reported being hit with rubber bullets close to the scene of a reported shooting in north Minneapolis in the area of W. 25th Street and Lyndale Avenue N.



Federal agents have deployed chemical irritants as they try to push demonstrators further from the… pic.twitter.com/JqdzoHwDcK — The Minnesota Star Tribune (@StarTribune) January 15, 2026

La ciudad de Minneapolis informó a través de la red social X que está al tanto de reportes sobre un tiroteo que involucra a fuerzas federales en el norte de la ciudad. Sin embargo, aclaró que no había información oficial disponible de inmediato por parte de las agencias de seguridad.

Los hechos se dan una semana después de un acontecimiento similar que generó gran impacto. En ese caso, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a una mujer de 37 años, identificada como Renee Good, quien se encontraba al volante de su automóvil en un vecindario residencial de Minneapolis, durante un operativo de deportación a gran escala.

Renee Good formaba parte de una red vecinal de voluntarios que monitoreaba actividades de ICE en la ciudad. Su muerte provocó protestas en Minneapolis y en otras partes del país, de acuerdo con reportes previos.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE, no respondió a solicitudes de comentarios sobre el nuevo incidente, según Reuters.

Horas antes del tiroteo reportado este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que retirará fondos federales a partir del próximo mes a los estados con ciudades santuario, donde las autoridades locales prohíben la cooperación con agencias federales en operativos de inmigración.

Las autoridades no han informado si el operativo en Minneapolis está relacionado directamente con esta política ni si habrá un comunicado oficial en las próximas horas.

