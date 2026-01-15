Trump recibe este jueves a María Corina Machado

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Reuters

El presidente Donald Trump recibe este jueves a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que quiere mantener línea directa con Washington en momentos en que el diálogo de Estados Unidos con Caracas se afianza.

Trump había dicho la semana pasada que sería “un honor” recibir a Machado, y aún más la idea de “compartir” de alguna manera el premio Nobel, que él ansiaba y que se llevó la líder venezolana.

Ella le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Machado salió de Venezuela tras largos meses de clandestinidad gracias al apoyo logístico estadounidense.

Tras recibir el galardón en Oslo, ha mantenido una agenda discreta, como un encuentro con el papa León XIV en Roma.

Machado mantiene a pesar de todo su apoyo resuelto a Trump y a su audaz decisión de sacar por la fuerza a Maduro del poder.

“Está más cerca la derrota del mal” en Venezuela, aseguró en Roma.

Machado puede contar en todo caso con el apoyo sólido de congresistas republicanos, en particular los de Florida, que han expresado su deseo de saludarla a su paso por Washington.

