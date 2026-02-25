Discurso de Trump fue “triunfalista” y con señalamientos al narco en México

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump ofreció su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, que, a decir de la académica Arlene Ramírez, del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, reforzó una narrativa triunfalista con énfasis en el combate al fentanilo y a los cárteles mexicanos.

Ramírez señaló en entrevista, durante el noticiero A las Nueve en Uno, que la mención a México fue breve y sin reconocimiento explícito al Gobierno mexicano, pese a los recientes operativos contra el crimen organizado.

“Una mención breve sobre México. La verdad es que sin hacerle ningún, no darle ningún crédito al país, ni tampoco hacer ninguna palmadita en la espalda, digamos, a México”, Arlene Ramírez, del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana

La especialista destacó los señalamientos de Trump hacia México en materia de narcotráfico durante su discurso en donde también aludió a la captura de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, y aseguró que “abatieron a uno de los más siniestros capos”.

“A mí me llamó mucho la atención es que dijo que, bueno, muchos de los estados en México están controlados por el crimen organizado y que esa es la razón por la cual los nombra grupos terroristas”, Arlene Ramírez, del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana

De acuerdo con la experta, el endurecimiento del mensaje responde a intereses políticos internos en Estados Unidos. Trump ha prometido frenar la crisis de opioides, particularmente el tráfico y consumo de fentanilo, tema que considera prioritario en su agenda.

Además, señaló que el mandatario enfrenta un escenario electoral complejo rumbo a las elecciones intermedias de noviembre, con niveles de aprobación bajos y cuestionamientos sobre el cumplimiento de promesas económicas. En ese contexto, el combate al narcotráfico y la seguridad fronteriza se convierten en ejes estratégicos.

