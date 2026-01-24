Ataques por tierra a narcos, en cualquier momento, incluido México: Trump

GENERANDO AUDIO...

Ataques terrestres contra cárteles “podrían ser en cualquier lugar” Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los ataques terrestres contra cárteles de la droga podrían ocurrir en cualquier lugar, incluidos México, América Central y del Sur, y que su administración tiene inteligencia detallada sobre las rutas y bases de estas organizaciones.

Trump sobre ataques terrestres a cárteles y enfoque regional

El mandatario norteamericano en entrevista con el New York Post, menciono lo siguiente desde el Despacho Oval:

“Vamos a atacar a los cárteles. Conocemos sus rutas, conocemos sus hogares, lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a golpear a los cárteles.”

Tras lograr interceptar el 97% de las drogas transportadas por agua mediante operaciones militares en el mar, ahora su Gobierno busca replicar ese enfoque en tierra, los ataques terrestres contra cárteles. Al ser cuestionado sobre si estos ataques podrían ocurrir en México y otros países de América Latina, respondió: “Podría ser en cualquier lugar”.

Reacción de México y soberanía nacional

La Administración Trump ha estado presionando a México para permitir la entrada de fuerzas estadounidenses con el fin de combatir a los cárteles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado las especulaciones sobre una posible intervención militar estadounidense en su país. Sheinbaum reiteró que México no aceptará ninguna intervención extranjera en su territorio y defendió la soberanía nacional.

Contexto de las operaciones y declaraciones

La presión hacia México incluye solicitudes para permitir mayor cooperación en el combate contra los cárteles. No obstante, México ha incrementado la cooperación con E.U y recientemente extraditó a decenas de presuntos miembros de organizaciones criminales, en un intento por demostrar su compromiso en la lucha contra el narcotráfico

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.