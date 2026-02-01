Trump pone límites al ICE en protestas; esto ordenó

GENERANDO AUDIO...

Trump frena al ICE en ciudades gobernadas por demócratas. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que no se involucre “bajo ninguna circunstancia” en protestas en ciudades gobernadas por demócratas, salvo que exista una solicitud formal de ayuda federal o esté en riesgo la propiedad federal. El anuncio fue realizado este sábado desde Washington, tras protestas contra el ICE.

La instrucción llega tras semanas de disturbios y protestas en Minnesota originadas por un amplio despliegue del ICE, así como por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, durante operativos federales. Los hechos provocaron movilizaciones masivas y cuestionamientos a la actuación de los agentes.

Trump limita actuación del DHS en protestas y redadas

Donald Trump afirmó en redes sociales que, aunque el DHS debe evitar enfrentamientos durante redadas y manifestaciones, las agencias federales actuarán con firmeza. “No permitiremos que nuestros juzgados ni edificios federales sufran daños”, escribió el mandatario.

El presidente señaló que las ciudades y estados son responsables de proteger sus propias instalaciones y también de colaborar para resguardar la propiedad federal. Agregó que el Gobierno federal brindará apoyo solo si se le solicita, y aseguró que, de hacerlo, “se encargará de la situación de forma sencilla y metódica”.

Trump ha defendido el uso del ICE en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Washington D.C. y Portland, argumentando que es necesario para hacer cumplir las leyes migratorias y controlar el crimen. Sin embargo, líderes locales han cuestionado esa postura.

En paralelo, autoridades de Minnesota solicitaron frenar la operación federal, pero un juez federal negó este sábado una orden judicial preliminar que buscaba detener el despliegue.

