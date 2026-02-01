Trump afirma que Sheinbaum frenó envío de petróleo a Cuba: “fue muy buena”

GENERANDO AUDIO...

Trump aseguró que Sheinbaum frenó envío de petróleo a Cuba tras petición. Foto: AFP

Este sábado, a bordo del Air Force One, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que solicitó a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, detener el envío de petróleo a Cuba. Como aseguró el mandatario, Sheinbaum cumplió con la petición.

Tras ser cuestionado a bordo del avión sobre el panorama de Cuba, Trump respondió que México cerró los envíos de petróleo.

La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije a ella “no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo.

Asimismo, Trump expresó que espera alcanzar pronto un acuerdo con Cuba y prometió mantener una postura amable durante las negociaciones.

Medida llega tras amenaza de nuevos aranceles

Esta medida surge tras la amenaza de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a los países que suministren petróleo y derivados a la isla. El mandatario estadounidense califica el constante flujo de crudo hacia Cuba como una amenaza a la seguridad regional.

Por su parte, Claudia Sheinbaum defiende la soberanía nacional en sus decisiones. Tras detener un cargamento reciente de Pemex con destino a La Habana, la presidenta de México explicó que la medida responde a una decisión estratégica y contractual de la paraestatal.

