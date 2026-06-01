¿Cuándo es la nueva comparecencia de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa?

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Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de la SSP de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

La situación jurídica de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, continuará el próximo 4 de agosto, fecha fijada por la Corte de Nueva York para una nueva audiencia dentro del proceso que enfrenta en Estados Unidos.

El exfuncionario compareció este lunes ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia de seguimiento encabezada por la jueza Katherine Polk Failla, quien señaló que las autoridades cuentan con una cantidad considerable de evidencia en su contra.

La diligencia duró unos 20 minutos y estuvo enfocada en temas procesales relacionados con el avance del caso. Mérida Sánchez ingresó a la sala esposado de manos y pies, indicó el periodista Arturo Ángel.

Y QUE IMPRESIÓN ver al general Mérida Sánchez. Un general de cinco estrellas totalmente encadenado de pies y manos. Pasó a un metro de dónde estaba. Cabizbajo y con el uniforme caqui de un reo.



Pero las cadenas alrededor de su cintura . El sonido. Uff.



Los alguaciles solo le… — Arturo Ángel (@arturoangel20) June 1, 2026

¿De qué acusan a Gerardo Mérida Sánchez?

Mérida Sánchez se convirtió en el primero de los 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

¿Qué sigue en el proceso?

Como parte de las siguientes etapas del caso, la Fiscalía deberá presentar las mociones correspondientes a las pruebas recabadas durante la investigación.

La jueza recordó que la defensa tendrá acceso a la evidencia presentada por el Gobierno estadounidense para revisarla y determinar la estrategia legal que seguirá.

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