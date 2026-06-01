Exsecretario de Seguridad de Sinaloa se presenta hoy ante la Corte de Nueva York

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Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad. Foto: Congreso de Sinaloa

El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, comparece este lunes 1 de junio ante una Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos (EE.UU.), como parte del proceso judicial que enfrenta por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La audiencia se realiza ante la jueza federal Katherine Polk Failla, luego de que el exfuncionario se entregara voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo.

Mérida Sánchez fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya y es señalado por fiscales estadounidenses de haber colaborado con la facción criminal conocida como los “Chapitos”. Según la acusación, habría recibido sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares a cambio de brindar protección e información sobre operativos de seguridad.

¿De qué lo acusa Estados Unidos?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York le imputa delitos relacionados con conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas. De ser encontrado culpable, podría enfrentar penas que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua.

Durante una audiencia previa celebrada en mayo, el exfuncionario se declaró no culpable de los cargos que se le atribuyen. Su defensa está a cargo de la abogada estadounidense Sarah Krissoff, exfiscal federal especializada en casos de crimen organizado y lavado de dinero.

Caso sacude a la política de Sinaloa

El proceso contra Mérida forma parte de una investigación más amplia que involucra a varios funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses por presunta colaboración con el crimen organizado. Entre los nombres mencionados en la acusación se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros integrantes de su administración.

La comparecencia de este lunes es considerada clave para definir el rumbo del caso y los tiempos del proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra el exjefe de la seguridad pública sinaloense.

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