Donald Trump presume “inteligencia extrema” tras obtener 30 de 30 en prueba cognitiva

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Trump presume inteligencia extrema tras prueba cognitiva. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment (MoCA) realizada durante su examen físico anual en el Centro Médico Militar Walter Reed. Además, propuso que todos los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del país sean sometidos a evaluaciones cognitivas obligatorias.

A través de una publicación en Truth Social, Trump afirmó que es la cuarta ocasión consecutiva en la que obtiene una calificación perfecta en este tipo de pruebas y sostuvo que sus resultados reflejan lo que calificó como una inteligencia extrema.

Trump presume resultados de prueba cognitiva

El mandatario señaló que ningún otro presidente estadounidense se ha sometido a una prueba cognitiva “aprobada y de alta dificultad” como la que él realizó.

A diferencia de otros presidentes de EE. UU., ninguno de los cuales ha realizado jamás una prueba cognitiva aprobada de alta dificultad, obtuve una puntuación perfecta de 30 sobre 30, considerada una “inteligencia extrema”.

Las pruebas MoCA son utilizadas por especialistas para detectar posibles alteraciones cognitivas y evaluar funciones relacionadas con la memoria, la atención, el lenguaje y la capacidad de razonamiento.

Informe médico reporta salud excelente

La Casa Blanca difundió un informe firmado por el médico presidencial, Sean Barbabella, en el que se describe a Trump, de 79 años, con un estado de salud “excelente”. Además, el reporte indica que el presidente presenta una función cardíaca, pulmonar y neurológica normal.

El documento también menciona que su salud cardiovascular equivale a la de una persona de 65 años, pese a que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio.

Detectan hinchazón leve y moretones en las manos

Entre los hallazgos médicos se reportó una insuficiencia venosa crónica leve, condición considerada común en adultos mayores, así como moretones en las manos.

Según el médico presidencial, estas marcas están relacionadas con los frecuentes apretones de manos y el uso diario de aspirina como medida preventiva cardiovascular.

Por último, Trump aprovechó la publicación de los resultados para insistir en que las pruebas cognitivas deberían formar parte de los requisitos para quienes aspiren a ocupar los cargos más altos del gobierno estadounidense.

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